Karetki uziemione przez Orlen? "Absolutne kłamstwo"

Meditans i Orlen dementują informacje, które od kilku dni roztacza Kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Krzysztof Strzałkowski

Strzałkowski przekonuje w mediach społecznościowych, że przez pozbawiony paliwa Orlen karetka pogotowia ratunkowego pod Warszawą nie była dostępna.

Szybko do informacji odniósł się zarówno Orlen, jak i firma Meditrans.

Pomimo chwilowych problemów mogę zapewnić, że braki paliwa nie wpłynęły na czas dotarcia Zespołów Ratownictwa Medycznego do pacjentów. Każdorazowo po otrzymaniu zlecenia wyjazdu od dyspozytora medycznego, nasz zespół ratownictwa medycznego bez zwłoki wyjeżdżał i wyjeżdża do pacjenta i co ważne dojeżdża do niego w określonym przez ustawodawcę czasie. Zabezpieczenie medyczne w rejonie operacyjnym WSPRiTS Meditrans SPZOZ w Warszawie nieprzerwanie jest na najwyższym poziomie – czytamy w informacji przesłanej przez Meditrans do redakcji wPolityce.pl.