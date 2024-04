W tej sieci tańsze tankowanie i… ładowanie. Kto skorzysta?

Od piątku nowi i obecni uczestnicy programu lojalnościowego Orlen Vitay mogą zatankować paliwo taniej o 30 groszy za litr, a posiadacze Karty Dużej Rodziny o 40 groszy - poinformował w czwartek Orlen. Promocja potrwa do końca majówki.

„Do 5 maja klienci wszystkich stacji Orlen w całej Polsce będą mogli kupić w promocyjnej cenie nawet 100 litrów paliwa. Z rabatów na ładowanie skorzystają także użytkownicy pojazdów elektrycznych, zarejestrowani w aplikacji Orlen Charge. Promocja paliw na stacjach Orlen potrwa od piątku 26 kwietnia do 5 maja br., do godz. 23:59. W tym czasie można będzie uzyskać rabat na paliwa podczas dwóch tankowań. Limit pojedynczego promocyjnego tankowania to 50 litrów, po jego przekroczeniu pozostała część tankowania będzie rozliczana po regularnej cenie” - podała spółka w komunikacie prasowym.

Rabat z kartą lub aplikacją Vitay

Jak wyjaśnił Orlen, z promocji będą mogli skorzystać wszyscy użytkownicy programu Vitay, zarejestrowani w aplikacji Orlen Vitay lub posiadający tradycyjną plastikową kartę Vitay. Nowi klienci mogą przystąpić do promocji po zarejestrowaniu się w aplikacji. Każdy jej uczestnik otrzyma 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (Efecta lub Verva). Na dodatkową zniżkę mogą liczyć użytkownicy programu Vitay, którzy posiadają również Kartę Dużej Rodziny. Otrzymają oni rabat wyższy o 10 groszy, co oznacza, że oszczędzą 40 groszy na każdym zatankowanym litrze w ramach promocji. Za zakup paliwa z rabatem będzie można otrzymać paragon lub fakturę.

Tańsze ładowanie

Promocja skierowana jest również do kierowców pojazdów elektrycznych. Rozpocznie się 1 maja o północy i potrwa do 5 maja, do godz. 23.59. W tym czasie każdy użytkownik aplikacji Orlen Charge będzie mógł naładować pojazd z 10 proc. rabatem na wszystkich stacjach Orlen i punktach ładowania Energi z Grupy Orlen.

