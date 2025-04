KE szykuje wyrok na polski drób!

Wicemarszałek Sejmu, Krzysztof Bosak, poinformował na antenie Radia Zet, że w ciągu kilku dni w Brukseli ma zapaść decyzja o poważnym ograniczeniu importu drobiu z Polski ze względu na rosnące zagrożenie ptasią grypą. Polityk Konfederacji powołał się na przecieki z najwyższych kręgów unijnych. – To będzie katastrofa – skomentował Bosak, obwiniając rządzących o zaistniałą sytuację poprzez przekazanie Komisji Europejskiej szeregu kompetencji w polityce handlowej, przemysłowej, energetycznej, odpadowej, ekologicznej, środowiskowej czy rolnej.

Od początku roku w ogniskach ptasiej grypy znalazło się aż 6,5 mln kur, indyków, kaczek i gęsi, co skłoniło brukselskie elity do ograniczenia obrotu mięsem drobiowym pochodzącym z naszego kraju. Prace nad stosownym rozporządzeniem właśnie się kończą. Zakaz handlu obejmie część województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. To główne zagłębie produkcyjne, z którego pochodzi połowa eksportowanego drobiu. Organizacje branżowe twierdzą, że proponowane przez Unię rozwiązania oznaczają dla polskiej gospodarki miliardy złotych strat i mogą skutkować likwidacją kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy.

