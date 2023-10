Hamas atakuje cywilów. Netanjahu: Wygramy!!! [ZDJĘCIA]

Operacja izraelskiego wojska w Dżeninie na Zachodnim Brzegu dobiega końca - poinformował we wtorek premier Benjamin Netanjahu. Jak zaznaczył, przemawiając w bazie wojskowej niedaleko tego miasta, operacja nie była jednorazowym epizodem i będzie kontynuowana tak długo, jak będzie to konieczne. W wyniku tych działań zginęło co najmniej 11 Palestyńczyków