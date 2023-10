Milowy krok w budowie pływających terminali gazowych w Zatoce Gdańskiej

12 października br. w siedzibie Kapitanatu Portu Morskiego w Gdańsku, firma GAZ-SYSTEM, krajowy operator gazowej sieci przesyłowej, podpisała porozumienia z Urzędem Morskim w Gdyni oraz Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A w kwestii współpracy przy realizacji strategicznego dla bezpieczeństwa Polski projektu – Terminalu LNG FSRU w Zatoce Gdańskiej.

GAZ-SYSTEM finalizuje kluczowe porozumienia harmonogramu pierwszego polskiego terminalu pływającego LNG. W podpisanych dokumentach znalazły się zobowiązania obydwu stron do wzajemnego wspierania i koordynowania procesów kluczowych dla całego projektu, a także do bieżącego przekazywania informacji dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. Podpisanie tych porozumień poprzedził list intencyjny podpisany 21 września 2020 r. przez GAZ-SYSTEM, Urząd Morski w Gdyni i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Misją rządu jest wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprze konsekwentnie zwiększany dostęp do konkurencyjnych i alternatywnych źródeł energii. Polska gospodarka rozwija się dynamicznie i potrzebuje nowoczesnych i wydajnych technologii. Inwestycja GAZ-SYSTEM w Zatoce Gdańskiej - terminal pływający LNG typu FSRU - jest odpowiedzią na potrzeby rynku nie tylko krajowego, ale także państw Europy Środkowo-Wschodniej. Chcę podkreślić, że do realizacji tego ważnego dla Polski projektu niezbędne jest wspólne zrozumienie celu i współpraca wielu urzędów i instytucji, a podpisane dziś porozumienia są tego wyrazem – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Dziękuję Urzędowi Morskiemu w Gdyni oraz Zarządowi Morskiego Portu w Gdańsku za złożenie wiążących deklaracji o współpracy przy tej niezwykle istotnej dla bezpieczeństwa gospodarczego kraju inwestycji. Terminal FSRU jest Polsce potrzebny, ponieważ umożliwi sprowadzenie skroplonego gazu ziemnego z dowolnego miejsca na świecie. Przepustowość Terminalu zabezpieczy ponad 30% krajowego zapotrzebowania. FSRU przyśpieszy wewnętrzny rozwój Polski i umocni gospodarczą pozycję naszego kraju w regionie poprzez powstanie hubu gazowego dla potrzeb państw ościennych – powiedział Marcin Chludziński, Prezes GAZ-SYSTEM. Wybudowana w ramach tego przedsięwzięcia budowla sprzyjać będzie dalszemu rozwojowi portu w Gdańsku. Cały program ma charakter innowacyjny, tj. dostosowuje istniejący zespół portowy do nowych potrzeb, związanych z lokalizacją terminalu FSRU w tym rejonie. Wpisuje się on doskonale w działania Urzędu Morskiego w Gdyni, który obecnie prowadzi największe od dziesięcioleci morskie inwestycje hydrotechniczne. Cieszymy się bardzo z możliwości współpracy z GAZ-SYSTEM-em i Zarządem Morskiego Portu Gdańsk przy tak ważnym dla Polski projekcie – powiedział Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Podpisanie porozumienia z GAZ-SYSTEM to ostateczne potwierdzenie zasadności tej strategicznej z punku widzenia bezpieczeństwa kraju inwestycji. Jestem przekonany, że umiejscowienie Terminalu FSRU na wodach leżących w granicach administracyjnych naszego portu, to dobry wybór. Z pewnością zwiększy znaczenie tej części wybrzeża na gospodarczej mapie Bałtyku. Terminal będzie stanowił ważny element infrastruktury importowej gazu dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. A rola Portu Gdańsk jako miejsca o strategicznym znaczeniu jeszcze bardziej wzrośnie – wyjaśnia Łukasz Malinowski, Prezes Portu Gdańsk.

Budowa Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej jest obecnie najważniejszym projektem GAZ-SYSTEM, realizowanym w uzupełnieniu do kluczowych dla dywersyfikacji i bezpieczeństwa kraju inwestycji, takich jak rozbudowa Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, wybudowanie gazociągu Baltic Pipe i interkonektorów z Litwą i Słowacją. FSRU to kolejne przedsięwzięcie, które także pozwoli przyspieszyć odejście od wysokoemisyjnych źródeł energii w obliczu stale rosnącego zapotrzebowania energetycznego kraju. OZE, pomimo dynamicznego rozwoju, nie gwarantują stałych i stabilnych dostaw, co tworzy przestrzeń do wykorzystania gazu ziemnego, który może być elementem stabilizującym systemu.

Porozumienie pomiędzy GAZ-SYSTEM a Urzędem Morskim w Gdyni obejmuje współpracę w zakresie podziału prac inwestycyjnych podczas projektowania i robót budowlanych, w tym określenia kamieni milowych projektu. Każda ze stron porozumienia pokrywa z własnych środków koszty budowy infrastruktury, za której powstanie będzie odpowiedzialna. GAZ-SYSTEM będzie odpowiedzialny za wybudowanie: infrastruktury niezbędnej do obsługi Terminalu FSRU, w tym infrastruktury hydrotechnicznej, gazociągu podmorskiego (o długości ok. 3 km), który połączy Terminal FSRU z krajowym systemem przesyłowym, oraz gazociągów lądowych (ok. 250 km) Kolnik – Gdańsk, Gardeja – Kolnik i Gustorzyn – Gardeja.

Urząd Morski w Gdyni ma za zadanie wykonać: falochron, tor wodny podejściowy do linii łączącej północną główkę falochronu osłonowego, południowo-wschodniego Portu Północnego z zachodnią główką projektowanego falochronu FSRU, obrotnicę oraz oznakowanie nawigacyjne związane z infrastrukturą dostępową.

Obecnie trwają prace projektowe prowadzone przez Urząd Morski w Gdyni dotyczące konstrukcji falochronu i systemu nawigacyjnego. Natomiast GAZ-SYSTEM jest na etapie projektowania gazociągu podmorskiego, który będzie połączony z gazociągami lądowymi. Gazociągi lądowe mają komplet pozwoleń na budowę. Trwa przygotowanie postępowań przetargowych na wybór wykonawców prac budowlanych.

Porozumienie GAZ-SYSTEM z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. (ZMPG) mówi o tym, że ZMPG będzie odgrywał wspierającą rolę w procesie projektowania, przygotowania i realizacji inwestycji GAZ-SYSTEM, jako jednostka zarządzająca infrastrukturą portową i jej rozwojem. Współpraca obejmuje wsparcie w pozyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji. ZMPG będzie zobowiązany zapewnić GAZ-SYSTEM media niezbędne do realizacji inwestycji, na zasadach odrębnie uzgodnionych. Zarząd Portu udostępni także na wniosek spółki nieruchomości na terenie Portu, sąsiadujące z terenami objętymi inwestycją - na podstawie odrębnych uzgodnień. Strony uzgodnią także szczegółowe zasady korzystania z nabrzeży portowych oraz kwestie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na opracowanie specyfikacji technicznej i przeprowadzenie prac projektowych. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro.

Terminal FSRU (Floating Storage Regasification Unit) to specjalna jednostka pływająca, która służy do przechowywania skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz jego regazyfikacji, czyli przekształcania go z postaci skroplonej do gazowej. FSRU są wykorzystywane w sektorze gazowym, zwłaszcza do dostarczania gazu ziemnego do miejsc, gdzie nie ma stałej infrastruktury gazowej lub do tymczasowego wsparcia w okresach wysokiego zapotrzebowania. Jest to alternatywna metoda dostarczania gazu ziemnego w porównaniu z tradycyjnymi rurociągami. FSRU mogą być umiejscowione w różnych lokalizacjach, co sprawia, że są bardziej elastyczne i szybkie w dostarczaniu gazu tam, gdzie jest to potrzebne. Regazyfikacja polega na uzyskaniu ok. 600 metrów sześciennych gazu w postaci lotnej z 1 m sześciennego płynnego paliwa (LNG).

Budowa terminali FSRU w Zatoce Gdańskiej jest jednym ze strategicznych projektów prowadzonych przez GAZ-SYSTEM. Celem inwestycji jest stworzenie infrastruktury, która umożliwi odbiór większych ilości skroplonego gazu dostarczanego drogą morską z różnych rejonów świata. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dwa pływające terminale gazowe na Zatoce Gdańskiej będą mogły regazyfikować łącznie do 10,6 miliardów sześciennych paliwa gazowego rocznie.