Majewski, PGNiG: terminal w Zatoce Gdańskiej jak najszybciej

Uważamy, że w sytuacji w jakiej znalazła się obecnie Europa należy zrobić wszystko, aby jak najszybciej uniezależnić się od dostaw rosyjskiego gazu, w tym również jak najszybciej uruchomić terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej – napisał na twitterze Paweł Majewski, prezes PGNiG.

Celem programu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) jest stworzenie infrastruktury, która umożliwi odbiór dostarczanego drogą morską dodatkowego wolumenu skroplonego gazu ziemnego, jego regazyfikację oraz wprowadzenie do Krajowego Systemu Przesyłowego.

Program zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG, a także do świadczenia usług dodatkowych. W ramach programu planowana jest także rozbudowa krajowego systemu przesyłowego, która umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do klientów w Polsce i w regionie.

