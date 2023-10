Laur „The Best Of The Best” dla KGHM za raport roczny

Instytut Rachunkowości i Podatków przyznał coroczne nagrody dla spółek sporządzających najlepsze skonsolidowane raporty roczne. Wśród nagrodzonych jest KGHM. Dodatkowo Polska Miedź otrzymała specjalne wyróżnienie dla laureata The Best of The Best i za Raport Zintegrowany za 2022 r.

Podczas uroczystej gali Instytutu Rachunkowości i Podatków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, KGHM został uhonorowany statuetką „The Best Of The Best” uzyskując w rankingu najwyższą notę spośród badanych przedsiębiorstw. To już trzynasta w historii nagroda w tej kategorii dla KGHM.

Dodatkowo Instytut Rachunkowości i Podatków postanowił nagrodzić nas dwoma wyróżnieniami - specjalnym wyróżnieniem dla laureatów „The Best of The Best” oraz wyróżnieniem „za największy progres w poprawie Raportu Zintegrowanego”.

The Best Annual Report to konkurs, który promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z całej Polski, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe, spełniając Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące według powyższych Standardów albo Ustawy o Rachunkowości.

Laureatem nagrody „The Best Of The Best” zostaje spółka, która w sposób stały utrzymuje wysoki poziom jakości raportowania i komunikacji z rynkiem i która w ciągu wszystkich edycji konkursu trzy razy zdobyła I nagrodę główną.

Wyróżniony podczas gali Raport Zintegrowany KGHM za 2022 rok, oprócz wyników i sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, obejmuje również działania uwzględniające standardy etyki, bezpieczeństwa czy zarządzania. Szczegółowo zaprezentowane zostały również aspekty ESG oraz projekty KGHM związane z transformacją energetyczną. Warto podkreślić, że KGHM po raz pierwszy w historii wykonał analizę oraz przedstawił w raporcie zintegrowanym ślad węglowy oraz środowiskowy dla niektórych produktów, jest to istotna notyfikacja, w szczególności dla naszych Klientów.

Raport Zintegrowany jest dostępny jak co roku w językach: polskim i angielskim, tegoroczną nowością jest wersja w języku hiszpańskim. W trosce o środowisko Raport Zintegrowany KGHM nie jest drukowany i po raz kolejny ma postać wyłącznie elektroniczną.

Nagrody i wyróżnienia są przyznawane przez Kapitułę Instytutu Rachunkowości i Podatków, w skład której wchodzą najwybitniejsi polscy eksperci i praktycy w dziedzinie rachunkowości, finansów i relacji inwestorskich. Oceniający uwzględniają przede wszystkim te elementy raportowania, które są szczególnie cenione przez inwestorów np. strategia, prognozy, ale też zwięzłość, logiczny układ czy stałe doskonalenie raportu.