PGNiG z nagrodą w konkursie „The Best Annual Report”

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo po raz piąty z rzędu znalazło się w gronie laureatów konkursu „The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków

PGNiG otrzymało nagrodę w kategorii „The Best of the Best”, przyznawaną spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które charakteryzują się najwyższym poziomem raportowania finansowego w Polsce.

Nagroda „The Best of the Best” jest bardzo ważnym wyróżnieniem i potwierdzeniem słuszności podejścia PGNiG do raportowania finansowego. Od lat traktujemy nasze raporty roczne jako szansę na skuteczną komunikację z rynkiem, inwestorami i akcjonariuszami – powiedział Przemysław Wacławski, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Finansowych. – Zdobycie tej nagrody nie byłoby możliwe bez zaangażowania pracowników PGNiG. Gratuluję i jestem z Was dumny, to Wasza nagroda – dodał.

„The Best Annual Report”, to konkurs na najlepszy raport roczny pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. W konkursie nagradzane są raporty spółek giełdowych, które – według Instytutu Rachunkowości i Podatków – prezentują najwyższy poziom i mogą służyć jako wzór do naśladowania dla innych spółek z rynku regulowanego. Ocenie pod kątem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów poddawane są skonsolidowane sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności, raport zintegrowany online oraz oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.

Raport zintegrowany online dostępny jest na stronie: www.pgnig2021.pl.

PGNiG/KG