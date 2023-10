Dyplomatyczna ofensywa USA na Bliskim Wschodzie

Przywódcy państw arabskich są zdeterminowani, by nie dopuścić do rozlania się konfliktu między Izraelem a palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas na inne kraje – oświadczył w niedzielę sekretarz stanu USA Antony Blinken w Egipcie.

W ciągu ostatnich kilku dni szef amerykańskiej dyplomacji odwiedził Izrael, Jordanię, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską i Egipt. Wizyta na Bliskim Wschodzie związana jest z wojną wytoczoną Hamasowi przez Izrael w odpowiedzi na krwawy atak terrorystyczny z 7 października.

„To, co usłyszałem od praktycznie każdego partnera, to była determinacja, podzielana opinia, że musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby zapewnić, że to nie rozprzestrzeni się na inne miejsca” – powiedział dziennikarzom Blinken.