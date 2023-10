Twórcy gry wojennej wspierają... ofiary wojny!

Gdy wybuchła wojna na Ukrainie, jednym z pierwszych środowisk, które ruszyło na pomoc Ukraińcom był segment gamedevu. Teraz, ponad rok po agresji Rosji, nadal twórcy gier wspierają naród Ukraiński.

Jednymi z nich są twórcy ze studia Wargaming. To oni stoją, między innymi, za hiperpopularną grą sieciową World of Tanks. Teraz Wargaming rozkręcił akcję, która wesprzeć na ofiary wojny!

Jak czytamy w komunikacie Wargamingu:

Zapraszamy społeczności 6 naszych gier - World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends oraz World of Warplanes, aby wspólnie podjęły się tej inicjatywy. W każdym z tych tytułów będzie można nabyć specjalne, inspirowane Ukrainą pakiety i przedmioty kosmetyczne. Wszystkie element zostały zaprojektowane przez naszych artystów w kijowskim studio Wargaming. Dzięki tym ograniczonym czasowo ofertom, gracze mogą nie tylko wspomóc tych w potrzebie, ale też otrzymać wartościową zawartość w grze, aby zaprezentować swoje zaangażowanie. 100% środków pozyskanych z zakupów pakietów „WargamingUnited” zostanie przekazane na rzecz fundacji UNITED24, oficjalnej platformy do zbiórek publicznych na rzecz Ukrainy. Celem jest zakup karetek typu C, których zadaniem będzie ratowanie życia. Te wyspecjalizowane jednostki wyposażone są w niezbędne defibrylatory, monitory pracy serca, zbiorniki tlenu i urządzenia wspierające oddychanie, które pozwolą utrzymać pacjentów przy życiu w drodze na szpitalne sale. Każda z karetek będzie w stanie ratować setki żyć.