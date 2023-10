Kierowcy muszą się przygotować. Będzie tylko gorzej

Coraz trudniej o stacje, gdzie można zatankować paliwo w cenie poniżej 6 zł za litr - zauważyli w piątek analitycy e-petrol.pl. Ich zdaniem wzrost cen paliw rozciągnie się w czasie. Jednak koniec października benzyna 95 będzie kosztować 6,05-6,18 zł/l a diesl 6,08-6,20 zł/l

W mijającym tygodniu na detalicznym rynku paliw zanotowaliśmy zaskakujące obniżki w przypadku 95-oktanowej benzyny zmiana wyniosła 2 gr i litr tego paliwa kosztuje średnio 6,05 zł. Diesel potaniał o 5 gr do poziomu 6,09 zł/l - przypomnieli w piątek analitycy portalu e-petrol.pl.

Zwrócili uwagę, że w drugiej połowie tygodnia sytuacja na stacjach zaczyna się zmieniać i coraz trudniej znaleźć stacje, gdzie można zatankować w cenie poniżej 6 zł za litr.

To sygnał, że w detalu zacznie się realizować zwyżkowa prognoza - poinformowali analitycy. E-petrol.pl na końcówkę października zakłada następujące przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw: „6,05-6,18 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, dla diesla 6,08-6,20 zł/l, a dla LPG 3,08-3,16 zł/l”.

Zdaniem ekspertów e-petrol.pl paliwa będą drożeć, ale nie skokowo.

Paliwa z pewnością będą drożeć, bo tak dużej dysproporcji względem notowań produktów naftowych w Europie nie da się utrzymywać w nieskończoność, ale będzie to proces rozciągnięty w czasie - podkreślili i dodali, że przewidywania co do kierunku zmian cen na rynku paliw w Polsce zaczynają się już materializować w hurtowych cennikach rafinerii, gdzie w ostatnich dniach dominowały podwyżki.

Dynamika zmian nie jest co prawda duża, ale kierunek jest jeden – w górę. Dzisiaj metr sześc. 95-oktanowej benzyny jest przez rafinerie wyceniany średnio na 4835,80 zł i w porównaniu do poprzedniego piątku cena tego paliwa wzrosła o 76,20 zł - wyliczyli eksperci. Poinformowali też, że olej napędowy w tym samym czasie podrożał o 63,40 zł i jego aktualna średnia cena w oficjalnych notowaniach producentów to 4838,60 zł/m sześc.