Palikot wydzierżawia biznes i apeluje

Należąca do Janusza Palikota i Kuby Wojewódzkiego, Manufaktura Piwa Wódki i Wina wydzierżawi swój browar spółce Kraftowe Alkohole w zamian za pożyczkę 11-13 mln zł.

Janusz Palikot, prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina, ogłosił plan wydzierżawienia biznesu alkoholowego firmie Kraftowe Alkohole. Jak się okazało, koło ratunkowe zarzucił mu Marek Maślanka, jeden z głównych inwestorów Manufaktury Piwa Wódki i Wina, który zapowiedział przekazać co najmniej 11 mln złotych upadającemu biznesowi.

Należąca do mnie firma Kraftowe Alkohole wraz z inwestorami jest przygotowana do wsparcia PZU (postępowania o zawarcie układu - przyp.) MPWiW w kwocie 11/13 mln które moim zdaniem są niezbędne do uzyskania BEP (break even point, czyli osiągnięcie dodatniej bieżącej rentowności - przyp.). To pozwoli w konsekwencji uzyskać obroty które dadzą możliwości obsługi PZU - stwierdził Marek Maślanka na platformie X (dawniej Twitter)