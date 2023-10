Palikot chce usunąć wierzycieli z Facebooka

Pod kierownictwem Janusza Palikota, Manufaktura Napojów Alkoholowych żąda usunięcia społeczności na Facebooku o nazwie „Bunt inwestorów Palikota”.

Były polityk Janusz Palikot straszy sądem swych wierzycieli. Żąda usunięcia grupy inwestorów dopominających się o swoje pieniądze.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

Firma Janusza Palikota twierdzi, że uczestnicy grupy naruszają prywatność spółki oraz bezprawnie manipulują danymi osobowymi

Jesteś szkodnikiem. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby do spółki ze ściganym przez Prokuraturę Rostockim próbować utrudniać nam postępowanie układowe i oddanie ludziom środków? My nie mamy problemu z transparentnością, mamy problem z kłamstwem i odpowiecie za to - zapowiedział aktywiście Janusz Palikot