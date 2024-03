Spółka Palikota i Wojewódzkiego coraz bliżej upadłości

Sąd nie zgodził się na ponowne otwarcie przyspieszonego postępowania układowego spółki Tenczynek Dystrybucja należącej do Manufaktury Piwa Wódki i Wina, której akcjonariuszami są m.in. Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki – podaje portal Wirtualnemedia.pl

Tenczynek Dystrybucja wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego złożył w sierpniu ub.r., tak samo jak Manufaktura Piwa Wódki i Wina. Spółki przedstawiły wierzycielom propozycje spłaty mniejszej części zaległych pieniędzy w ciągu kilku lat.

O ile w przypadku Manufaktury Piwa Wódki i Wina warunki układu zostały przyjęte przez wierzycieli, o tyle w przypadku Tenczynka Dystrybucji je odrzucono. Mimo to Tenczynek Dystrybucja w styczniu br. złożył kolejny wniosek o przyspieszone postępowanie układowego, proponując identyczne warunki układu co kilka miesięcy temu. We wtorek Sąd Rejonowy Lublin-Wschód oddalił ten wniosek – podaje portal Wirtualnemedia.pl.

W uzasadnieniu sąd stwierdza, że firma Tenczynek Dystrybucja nie przedłożyła „żadnych dokumentów świadczących o znacznym polepszeniu sytuacji ekonomicznej spółki po umorzeniu poprzedniego postępowania restrukturyzacyjnego, które miałby uzasadniać zmianę decyzji wierzycieli w tym zakresie i skłonić ich do przyjęcia układu”.

Według spisu dołączonego do wniosku Tenczynek Dystrybucja ma obecnie 79,7 mln zł wierzytelności bezspornych wobec 3 729 osób i podmiotów. Natomiast majątek spółki wynosi jedynie 2,89 mln zł.

