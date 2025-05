Wiosenna eksplozja optymizmu konsumentów

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 7,6 proc. r/r w kwietniu 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny. Konsensus rynkowy wynosił 3,4 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 6,2 proc.

„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2025 r. była wyższa niż przed rokiem o 7,6 proc. (wobec wzrostu o 4,1 proc. w kwietniu 2024 r.). W porównaniu z marcem 2025 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 6,2 proc. W okresie styczeń-kwiecień2 2025 r. sprzedaż wzrosła o 3,3 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 5 proc. w analogicznym okresie 2024 r.)” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu 2025 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 6,4 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,5 proc. wyższa niż w marcu br.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w kwietniu była wyższa niż przed rokiem o 7,9 proc. i wzrosła o 6,2 proc. m/m, podano także.

Konsensus rynkowy wynosił 3,4 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

Sprzedaż detaliczna miała w kwietniu być dobra, a wyrwała z butów. Wzrosła bowiem o 7,6 proc. r/r. Część z tego to późna Wielkanoc, ale mocne wyniki zobaczyliśmy też w kategoriach, które normalnie na ten czynnik są niewrażliwe, np. w sprzedaży dóbr trwałych. Przyspieszamy – oceniają analitycy Banku Pekao.

Czyżbyśmy w końcu widzieli zalążek wybijającej się z konsolidacji sprzedaży detalicznej? Kwietniowe dane, dużo lepsze od prognoz, powinny stanowić pewną równowagę do odczytów z sektora produkcyjnego - wskazują ekonomiści mBanku.

Mocne dane o sprzedaży detalicznej za kwiecień, wzrost 7,6 proc.r/r vs -0,3 proc.r/r w marcu. Powodem pozytywnego zaskoczenia są nie tylko trudne do oszacowania wahania zakupów świątecznych (Wielkanoc w kwietniu ws marzec w 24), ale także wzrost popytu w na dobra trwałe (meble, odzież, pozostałe). Polacy wracają do odważniejszych zakupów. Początek 2kw25 wygląda bardziej optymistycznie niż niemrawy 1kw25 - podsumowują w komentarzu analitycy ING Banku Śląskiego .