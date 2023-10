Chaos w USA: Ta izba wciąż nie ma spikera!

Wybrany we wtorek przez republikańskich kongresmenów nowy kandydat na spikera Izby Reprezentantów Tom Emmer wycofał się z wyścigu o to stanowisko zaledwie kilka godzin po otrzymaniu nominacji - podały amerykańskie media. Emmer jest już trzecim kandydatem partii, który zrezygnował z ubiegania się o urząd wobec wewnętrznej opozycji.

Według Politico i innych mediów, które podały informacje o rezygnacji kongresmena z Minnesoty, powód fiaska jego kandydatury był ten sam, co jego dwóch poprzedników, Steve’a Scalise’a i Jima Jordana - znaczna część republikańskich kongresmenów odmówiła głosowania na niego.

Jak podaje „Washington Post”, do porażki polityka przyczyniła się też krytyka Donalda Trumpa, który tuż po uzyskaniu nominacji przez Emmera nazwał go na swoim portalu społecznościowym TRUTH Social „globalistą” i „RINO”, czyli „Republikaninem tylko z nazwy” (Republican in Name Only) i że głosowanie na niego będzie „tragicznym błędem”. Także i stronnicy Trumpa zarzucali mu, że jest zbyt liberalny. Emmer należał do największych zwolenników dalszej pomocy dla Ukrainy.

Zaledwie w poniedziałek Trump deklarował, że po tym, jak popierany przez niego kandydat Jim Jordan poniósł porażkę, nie zamierza ingerować w proces wyboru nowego spikera. Dodawał też, że jest tylko jedna osoba, która byłaby w stanie zdobyć wymaganą większość głosów Republikanów: Jezus Chrystus.

Tom Emmer pełni funkcję whipa, tzn. odpowiadającego za dyscyplinę partyjną. Jest to trzecia rola w hierarchii partyjnej w Izbie. Wcześniej skrajne skrzydło Republikanów doprowadziło do odwołania przywódcy partii - spikera Kevina McCarthy’ego oraz pogrążyła kandydaturę osoby numer dwa w strukturach w Izbie, lidera większości Steve’a Scalise’a. Jordan przegrał z kolei ze względu na opór umiarkowanych polityków.

W wyniku trwających wewnątrzpartyjnych walk i wakatu na pozycji przewodniczącego Izby jej prace legislacyjne nie mogą być kontynuowane. Oznacza to, że do czasu wypełnienia wakatu Kongres nie może uchwalić nowego budżetu (obecne prowizorium kończy się 17 listopada), ani pakietu środków na pomoc Ukrainie i Izraelowi, o który zwrócił się Biały Dom.

Dalsze losy wyborów spikera są niejasne. Według portalu Punchbowl News, swoją kandydaturę ma zgłosić kongresmen z Luizjany Mike Johnson, wiceprzewodniczący klubu Republikanów w Izbie. Emmer pokonał go we wtorkowym głosowaniu ponad 20 głosami.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński