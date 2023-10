Od listopada zmiana dla wystawiających recepty na bezpłatne leki

Od 1 listopada 2023 r. osoby wystawiające recepty na bezpłatne leki mogą skorzystać z możliwości dostępu do danych osobowych pacjentów uprawnionych do bezpłatnych leków lub jednostkowych danych medycznych dotyczących przepisanych leków - przypomniał resort zdrowia.

We wtorek na platformie X Ministerstwo Zdrowia przypomniało o uruchomieniu możliwości dostępu do danych osobowych pacjentów uprawnionych do bezpłatnych leków lub jednostkowych danych medycznych dotyczących przepisanych leków.

„Od 1 listopada 2023 r. osoby wystawiające recepty na bezpłatne leki dla pacjentów: do ukończenia 18. roku życia, po ukończeniu 65. roku życia oraz kobiet w okresie ciąży mogą skorzystać z dostępu do ich danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych dotyczących ilości oraz rodzaju przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” - podkreślił resort zdrowia.

Dodano, że dostęp ten jest możliwy bez zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Czytaj też: Fala gwałtownych burz i ulew we Włoszech

Czytaj też: Bank Światowy przewiduje spadek cen ropy

PAP/kp