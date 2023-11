Podatek od balkonu. W tych miastach nawet 180 zł/rocznie

Właściciele mieszkań w Krakowie, Lublinie i Szczecinku muszą płacić przymusową opłatę od posiadania balkonu. Obowiązek nie dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości, lecz wybranych mieszkańców.

Do grona miast, które wprowadziły „podatek od balkonu” dołącza Poznań. Za pobieranie opłaty będzie odpowiadać Zarząd Dróg Miejskich

Podatek jest obowiązkowy tylko dla tych, których balkon lub jego elementy znajdują się w przestrzeni miejskiej na pasie drogowym. W praktyce oznacza to opłatę za zajęcie pasa drogowego. Władze miast odwołują się do wyroków sądowych, które w ostatnim czasie wyjaśniły, że pojęcie pasa drogowego obejmuje jezdnię, chodnik i przestrzeń nad jezdnią. Podatek obejmuje nowo wybudowane mieszkania, których balkon lub elementy budynku wystają na szeroko rozumiany „pas drogowy”.

Podatek ten jest wprowadzony na podstawie ustawy o drogach publicznych, zgodnie z artykułem 40. Opłata nakładana jest za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z utrzymaniem, budową ani remontem dróg.

Zgodnie z wytycznymi, im niżej położony jest balkon, tym wyższa jest stawka opłaty.

- Za balkon usytuowany do 2,5 metra wysokości nad pasem drogowym zapłacimy 10 groszy na dzień za każdy m²

- Za balkon usytuowany powyżej 2,5 metra wysokości nad pasem drogowym zapłacimy 1 grosz na dzień za każdy m2

Jako uzasadnienie zmienności stawki, władze podają, że przestrzeń od pasu drogowego do 2,5 metra wysokości jest przeznaczona dla ruchu pieszych.

Te dwa i pół metra to jest ta przestrzeń, w której poruszają się piesi. Powyżej dwóch i pół metra, to są te elementy, które nie kolidują co do zasady, jeżeli chodzi o ruch pieszy czy samochodowy, dlatego stawka jest minimalna - powiedział dyrektor ZDM Krzysztof Olejniczak portalowi Interia.