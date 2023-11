Dmitrij Miedwiediew uderza w Polskę. Mówi o końcu państwa

Były prezydent i premier Rosji Dmitrij Miedwiediew w artykule zamieszczonym na łamach rządowej „Rossijskoj Gaziety” ostrzega Polskę, że jest obecnie uważana za „niebezpiecznego wroga” i może utracić państwowość, jeśli będzie kontynuować obecny kurs.

Jak podaje agencja Reutera, Miedwiediew, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji w liczącym 8 tys. słów artykule na temat stosunków rosyjsko-polskich (na łamach rządowej „Rossijskoj Gaziety” -) stwierdził, że Moskwa ma w Polsce „niebezpiecznego wroga”.

Tekst Miedwiediewa skomentował w rozmowie z PAP pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Wspomniane sugestie i atak na Polskę to nic innego jak próba ustawienia Europy, wymuszenie nowego resetu oraz powrotu do współpracy polityczno-gospodarczej z Rosją. Ceną będzie śmierć kolejnych ofiar rosyjskiego imperializmu - ocenił.

Dodał, że „brutalny atak Rosji na Polskę pokazuje, jak wiele zależy dziś od naszego kraju”.

Tekst Miedwiediewa to próba wypchnięcia Polski z kręgów decyzyjnych w Europie, a także próba kształtowania przyszłego rządu RP, niezależnie od tego kto go stworzy, by zaakceptował powrót Rosji do roli rozgrywającego w Europie. Polska obecnie blokuje taką możliwość, co budzi realną agresję na Kremlu - podkreślił.