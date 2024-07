Kaczyński mocno: Zlikwidowane będzie państwo polskie

Mamy do czynienia z podporządkowywaniem Polski Niemcom pod każdym względem, a Niemcy nie reagują na to jakimiś aktami wdzięczności, które by tworzyły choćby jakąkolwiek symetrię - stwierdził w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński. ” W tej chwili w Polsce nie obowiązuje konstytucja. (…) Likwidowana jest demokracja, zlikwidowane będzie państwo polskie” - podsumował działania nowego rządu prezes PiS

We wtorek w Warszawie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Kanclerz Niemiec przedstawił sprawę reparacji wojennych jasno, czemu wtórował mu premier Polski Donald Tusk. Zamiast 6 bilionów złotych kanclerz Niemiec zaproponował projekt domu w Berlinie upamiętniający zdarzenia historyczne zadane Polakom.

Reparacje wojenne

Pomimo przedstawionych przez Arkadiusza Mularczyka strat poniesionych przez Polskę w obliczu niedawnego ludobójstwa i rabunku, Niemcy nie mają zamiaru przestrzegać reguł praworządności ani przestrzegać praw człowieka wobec polskich ofiar wojny oraz skonfiskowanego i zniszczonego majątku.

W latach 1939-1945 Niemcy wymordowali ponad 5 milionów 200 tysięcy polskich obywateli, 2 100 000 Polaków zostało wywiezionych do pracy przymusowej. Obszar Polski zmniejszył się z 389 tysięcy km2 przed II wojną światową do 313 tysięcy km2 po wojnie, czyli o 76 tysięcy km2. Niemcy wymordowali polską inteligencję, a 590 tysięcy obywateli polskich stało się inwalidami. Pomimo tych tragicznych wydarzeń Niemcy konsekwentnie odmawiają przyznania odszkodowań Polakom za lata ciężkiej i wyczerpującej pracy na ich rzecz.

Czyj interes reprezentuje premier Polski Donald Tusk?

Jeżeli pan Tusk, załatwia w Europie tak nasze interesy, jak kwestia reparacji, czyje więc interesy reprezentuje? Według prezesa PiS, spotkanie Donalda Tuska z kanclerzem Olafem Scholzem pokazuje, iż diagnoza Prawa i Sprawiedliwości wzgledem PO/ KO, kolejny raz się potwierdza.

Mówiliśmy już od bardzo dawna, że to partia zewnętrzna, czyli w istocie partia niemiecka i to, co dzieje się od 13 grudnia zeszłego roku, nieustannie jest potwierdzeniem właśnie tego faktu i takie potwierdzenie nastąpiło także wczoraj. Ta wizyta jeżeli chodzi o punkt najważniejszy, jest jakby zupełnie ewidentna, ale trzeba tę sprawę nieco rozwinąć, pokazać kontekst- powiedział Kaczyński na konferencji prasowej.

Spotkanie Donalda Tuska z Olafem Scholzem pokazuje to, co jest oczywiste - jeśli ktoś ustawia się w pozycji „parobczańskiej” wobec jakiegoś państwa (…) następnie nie tylko nie jest człowiekiem, którego nie da się ograć, albo człowiekiem, który się liczy, ale jest też traktowany jak parobek - kontynuował Kaczyński, uderzając w premiera

Polska nigdy nie zrzekła się reparacji do Niemiec

Kaczyński podkreślił, że Polska tak naprawdę nigdy nie zrzekła się reparacji od Niemiec, a - jak twierdził - „potwierdzanie tego (zrzeczenia) dzisiaj przez Tuska jest nadużyciem niezwykle daleko idącym, w każdym wymiarze - w wymiarze, moralnym oczywiście, ale też, jestem o tym głęboko przekonany, także w wymiarze karnym, także w sensie prawa polskiego”.

„Mamy do czynienia z podporządkowywaniem Polski Niemcom pod każdym względem, a Niemcy nie reagują to na jakimiś aktami wdzięczności, które by tworzyły choćby jakąkolwiek symetrię” – dodał Jarosław Kaczyński.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wielkie zero zamiast 6 bilionów złotych. Kanclerz Niemiec w Polsce

„…a zamiast do Rzeszowa szprycha CPK będzie do Berlina”

Przechodzimy na trociny! Rząd zakaże palenia drewnem

Szok! Co czwarte kupione u nas auto to marka premium

pap, jb