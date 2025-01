„To jest rozkład całkowicie państwa polskiego, praworządności. To jest rozkład struktur ważnych dla funkcjonowania polskiej państwowości. Dzisiaj my nawet nie wiemy, jakich słów użyć, żeby to skomentować” – powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Obajtek w programie „Polska Wybiera”, komentując działania rządzących dotyczące decyzji Sądu Najwyższego. Jak stwierdził, sytuacja w Polsce jest tak poważna, że brakuje słów, aby ją opisać.

Podczas rozmowy poruszono także temat prezentacji filmu Marcina Tulickiego pt. „Przejęcie”, który miał miejsce w Parlamencie Europejskim. Obajtek przyznał, że zainteresowanie produkcją było ogromne. – „Ja nie widziałem tak pełnej sali i to różnych posłów z różnych kierunków Europy. Widziałem nie tylko posłów, ale i ich asystentów” – relacjonował.

Postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej

Polityk odniósł się także do postrzegania Polski na arenie międzynarodowej. Jego zdaniem obecna sytuacja może prowadzić do powrotu dawnych stereotypów o niezdolności Polaków do zarządzania państwem. –

W opinii świata i Europy rozbiory były uwarunkowane tym, że Polska jest krajem, gdzie Polacy nie potrafią się sami zarządzać, nie potrafią tworzyć państwowości. Dziś zaczyna do takich sytuacji dochodzić – ocenił.

Przejęcie Telewizji Publicznej, PAP i innych mediów

Europoseł odnosił się również do sprawy przejęcia telewizji publicznej przez obecny rząd. Zastanawiał się, dlaczego prokuratura nie podjęła jeszcze działań wobec ministra Bartłomieja Sienkiewicza, odpowiedzialnego za te decyzje.

Polityk skrytykował działanie prokuratury, twierdząc, że funkcjonuje ona pod politycznymi naciskami i unika trudnych decyzji. –

Gdzie tu jest działanie związane z ochroną biznesu ze stratami, które wynikły? Proszę zobaczyć, jak dziś działa prokuratura. Działa na zlecenie polityczne, prokuratorzy się boją. Prokuratorzy nawet nie zamykają niektórych spraw, które dawno powinni umorzyć z jednej prostej przyczyny, bo boją się o konsekwencje – dodał europoseł PiS.

