Nowy kulinarny hit w Chinach: Pizza z wężem!

Była zupa z nietoperza - teraz jest pizza… z wężem!

Chińska kuchnia należy do najbardziej zróżnicowanych na świecie, jednak ten kto uda się do Państwa Środka odkryje, że ma ona do zaoferowania o wiele więcej niż ryż po kantońsku czy kurczak po syczuańsku. Wszyscy znamy już zupę z nietoperza, która, zdaniem ekspertów, była jednym z czynników odkrycia i rozprzestrzenienia się koronawirusa, jednak zupa z węża pozostawała do tej pory daniem o wiele mniej znanym.

Tymczasem potrawa ta jest zimowym przysmakiem w chińskim Kantonie, który od wieków ląduje na stołach Chińczyków. Zupa podobno ma rozgrzewające, lecznicze właściwości zaś restauracja Ser Wong Fun z Hongkongu należy do najstarszych i najbardziej cenionych przybytków serwujących to danie. Teraz Ser Wong Fun weszła we współpracę z hongkońskim Pizza Hut.

Chodzi o stworzenie unikatowej pizzy, która będzie miała część składników z „wężowej” zupy. Co ciekawe sama zupa została udoskonalona przez lekarza pod koniec XIX wieku, który uznał, że skuteczniej leczy ona wiele dolegliwości niż ówczesne medykamenty.

To jak - spróbowaliby Państw?

South China Morning Post/ as/