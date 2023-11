Sanatoria? Polacy nie mogą się do nich dostać!

72 proc. osób oceniło dostęp do sanatoriów źle i bardzo źle; to tak samo, jak w zeszłym roku - wynika z ankiety „Jesień życia w Polsce”, przeprowadzonej po raz czwarty przez „Fakt”.

Z opublikowanej w poniedziałkowym wydaniu „Faktu” ankiety wynika, że dobrze dostęp do rehabilitacji i leczenia uzdrowiskowego ocenia 6,1 proc. osób biorących udział w ankiecie, a 20,9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

92,2 proc. osób, które wzięły w niej udział, w ciągu ostatnich trzech lat nie wyjechało na leczenie uzdrowiskowe na NFZ, a takich świadczeń skorzystało 7,7 proc. ankietowanych.

„Wszystko dlatego, że seniorzy z powodu drożyzny często rezygnowali z wyjazdów. Bo choć NFZ pokrywa koszty leczenia w uzdrowisku, to pacjent musi pokryć koszty zakwaterowania. 21-dniowy turnus, w zależności od standardu pokoju, może kosztować ponad 800 zł. Do tego trzeba doliczyć dojazd” - wylicza gazeta. I dodaje, że opłaty mogą jeszcze wzrosnąć, ponieważ zgodnie z przepisami są indeksowane o inflację (o ile ta przekroczy 5 proc.). „W tym roku wzrost cen ma wynieść 11,3 proc., co oznacza, że już wiosną opłaty mogą skoczyć o 25,7 proc.” - podaje „Fakt”.

