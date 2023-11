Krajowa Grupa Spożywcza jako istotny podmiot na rynku rolno-spożywczym

Wiosną 2022 r. na bazie Krajowej Spółki Cukrowej SA powołano Krajową Grupę Spożywczą SA – nowy podmiot działający w segmencie rolno-spożywczym, który wykorzystuje doświadczenie zdobyte na rynku cukru oraz skrobi ziemniaczanej. Grupa Kapitałowa Krajowej Grupy Spożywczej SA powstała w wyniku konsolidacji spółek Skarbu Państwa z branży rolno-spożywczej. Obecnie Krajowa Grupa Spożywcza SA funkcjonuje już w kilku segmentach rynku rolno-spożywczego: cukrowym, nasiennym, zbożowo-młynarskim, skrobiowym, słodyczy, rolnym. Jednym z najistotniejszych teraz celów dla Krajowej Grupy Spożywczej jest wzrost oddziaływania na wybrane segmenty sektora rolno-spożywczego, w szczególności te, w których Grupa funkcjonuje – wskazuje Marek Zagórski, prezes zarządu Krajowej Grupy Spożywczej SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Grupa jest największym w kraju producentem cukru i posiada znaczący udział na rynku w produkcji skrobi ziemniaczanej. Wyzwaniem jest przeniesienie tych doświadczeń na inne obszary rynku, a także wykorzystanie potencjału poszczególnych przedsiębiorstw, które tworzą Grupę. To proces rozpisany na lata. Nie da się bowiem zrealizować tych zadań w krótkim czasie.

Tym bardziej że integracja kilkunastu, dotychczas oddzielnie funkcjonujących, podmiotów nie jest prosta. To proces ciągły, dla którego powodzenia istotne znaczenie ma podejmowanie przemyślanych decyzji biznesowych na podstawie wnikliwych i rzetelnych prognoz oraz analiz ekonomicznych. Tylko odpowiednio silny podmiot będzie mógł oddziaływać na rynek i kształtować panujące na nim relacje.

Misją Krajowej Grupy Spożywczej jest wykorzystanie potencjału najlepszych krajowych płodów rolnych przez produkcję żywności wysokiej jakości dla konsumentów. Tym samym zapewnienie zbytu polskiemu rolnictwu. Dzięki wiedzy i doświadczeniu dostarczamy naszym partnerom środki niezbędne do zrównoważonej produkcji rolnej. Współpracując z polskimi rolnikami, Grupa produkuje żywność wysokiej jakości, a polskie produkty trafiają do konsumentów nie tylko w Polsce, lecz na całym świecie.

Jednym z wyzwań, które stoją przed Grupą, jest dążenie do zmniejszenia śladu węglowego. Globalne zmiany klimatyczne mają istotny wpływ na całą branżę rolno -spożywczą, gdyż producenci rolni muszą sobie radzić z coraz bardziej nieprzewidywalnymi warunkami pogodowymi. Jednocześnie regulacje unijne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu rynku, także w kontekście obowiązków wynikających z polityki klimatycznej.

Krajowa Grupa Spożywcza przykłada dużą wagę do działań, które mają na celu zmniejszenie zużycia ciepła, wody i energii elektrycznej. Stawiając na zrównoważony rozwój, spółka w ostatnich latach przeprowadziła wiele inwestycji w swoich zakładach produkcyjnych. W efekcie długoterminowej strategii rozwoju zostały osiągnięte wymierne efekty, pozwalające np. na zmniejszenie zapotrzebowania energii w odniesieniu do produktu. Dzięki temu została zmniejszona szeroko pojęta emisyjność, w tym zmniejszenie śladu węglowego. Grupa dokłada wszelkich starań, by wdrażać i promować działania dla środowiska, proinnowacyjne oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa. W kolejnych latach Krajowa Grupa Spożywcza planuje dalsze modernizacje zarówno w zakresie produkcji, energetyki, jak i ochrony środowiska. Krajowa Grupa Spożywcza szczególny nacisk kładzie na współpracę z polskimi rolnikami, spółka zgodnie z zapisami umów kontraktacyjnych będzie się dzielić z plantatorami wypracowanym zyskiem, oferując najwyższą stawkę za dostarczone buraki cukrowe. Rolnicy mogą też liczyć na wiele działań wspierających ze strony spółki, m.in. szkolenia agrotechniczne, zaopatrzenia w rolnicze środki produkcji, promocyjne programy ochronne oraz wsparcia z programu pomocowego w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk, które przyczyniają się do niszczenia plantacji oraz uniemożliwiają zbiór buraków z plantacji.

Grupa Kapitałowa kładzie również duży nacisk na aspekty społeczne. Warto podkreślić, że podmioty Grupy odgrywają ważną rolę jako pracodawcy w sektorze rolno-spożywczym. Obecnie zatrudniają one blisko pięć tysięcy osób w całej Polsce. Ważne jest, że Grupa charakteryzuje się wysoką stabilnością zatrudnienia oraz niskim wskaźnikiem rotacji, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo finansowe pracowników. Ponadto warto zaznaczyć, że Krajowa Grupa Spożywcza uważa plantatorów i pracowników za swoich kluczowych partnerów i ceni ich głos w kontekście kształtowania przyszłości Grupy Kapitałowej, czego rezultatem jest udział przedstawicieli pracowników i plantatorów w poszczególnych organach korporacyjnych.

Marek Zagórski, prezes zarządu Krajowej Grupy Spożywczej SA

