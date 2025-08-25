Nie będzie obniżki kar za przestępstwa finansowe – weto!

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustaw Kodeks karny skarbowy oraz Ordynacja podatkowa, obniżającą kary za przestępstwa skarbowe o charakterze formalnym. Prezydent podpisał nowelę Prawa bankowego umożliwiającą szybkie zamknięcie tzw. „rachunków uśpionych” oraz ustawę dotyczącą przechowywania nawozów naturalnych.

Nie godzę się na to, aby w dramatycznej sytuacji polskich finansów publicznych obniżać kary za przestępstwa finansowe – powiedział prezydent Karol Nawrocki na konferencji prasowej w poniedziałek.

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki w komunikacie opublikowanym w poniedziałek na stronach kancelarii ocenił, że proponowane zmiany były „kuriozalne”.

„Deregulacja poprzez obniżanie kar. Tego jeszcze chyba nikt na świecie nie widział” – powiedział. Dodał, że „rząd ma gigantyczną dziurę budżetową”.

„Rząd, wobec którego pracownicy KAS kierują poważne zastrzeżenia: że nie odbywają się kontrole, że wraca stare, że znowu zaczynają rozkręcać się mafie vat–owskie, chce obniżać kary z zakresu prawa skarbowego. Komu to ma służyć? W tym uzasadnieniu nie ma praktycznie żadnych motywów, dla których chcą to zrobić” – powiedział Bogucki.

Nowelizacja obu ustaw, będąca częścią rządowego pakietu deregulacyjnego, miała na celu obniżenie kar za przestępstwa skarbowe, które nie powodują bezpośrednich strat w podatkach. Nowe limity grzywien nakładanych przez sąd miały wynosić 480 stawek dziennych (29 862 336 zł), zamiast 720 stawek (44 793 504 zł) lub 120 stawek dziennych (7 465 584 zł), zamiast 240 stawek (14 931 168 zł).

Poza tym ustawa miała zlikwidować obowiązek zgłaszania przez płatnika/inkasenta osób odpowiedzialnych za obliczanie, pobieranie i wpłacanie podatków. Zawetowana ustawa miała także zlikwidować karę za naruszenie obowiązku dotyczącego niewyznaczenia osoby pobierającej podatki.

»» O innych dzisiejszych decyzjach prezydenta Karola Nawrockiego czytaj tutaj:

Prezydenckie weto dla reguł pomocy obywatelom Ukrainy

Bogucki: prezydenckie weto dla „samowolki” na rynku OZE

Prezydent za szybkim zamykaniem tzw. „rachunków uśpionych”

Prezydent podpisał nowelę Prawa bankowego umożliwiającą szybkie zamknięcie tzw. „rachunków uśpionych” oraz ustawę dotyczącą przechowywania nawozów naturalnych.

Nowelizacja Prawa bankowego wprowadza podstawę prawną w zakresie realizacji obowiązku uzyskiwania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o dacie śmierci klientów bezpośrednio z rejestru PESEL, co umożliwi szybkie zamknięcie tzw. „rachunków uśpionych” (związanych z brakiem aktywności po stronie posiadacza rachunku).

Jak stwierdził podczas konferencji prasowej w poniedziałek prezydent, daje ona możliwość spadkobiercom „sprawniejszego zarządzania w czasie tragicznej sytuacji i uruchomienia uśpionych lokat”. - Jest to jedna z ustaw z całego pakietu deregulacyjnego i ona powinna być korzystna, będzie w moim głębokim przekonaniu korzystna właśnie dla osób, które dzisiaj mają problem z uśpionymi lokatami - zaznaczył Nawrocki.

Druga z podpisanych ustaw wydłuża terminy na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, do czego zobowiązane są gospodarstwa rolne, które prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.

Nawrocki wskazał, że wokół tej ustawy pojawiły się „pewne kontrowersje”, ale „nie przeważyły one szali po konsultacji ze środowiskami rolniczymi”.

Uznałem, że ta ustawa może być z dobrem dla Polski podpisana - dodał.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

USA mówi Duńczykom „stop”. Nie będzie farmy wiatraków?

Rozwój OZE to prosta droga do braków energii

Amerykanie chcą zamienić rtęć w złoto

»»Chaos w rządzie i wiatrakowy lobbing – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!