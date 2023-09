Atomowy faktor w rozwoju Grupy Azoty

Grupa Azoty Police poinformowała, że tworzy spółkę projektową, która będzie odpowiedzialna za realizację średnich reaktorów jądrowych (MMR). Wskazano, że to ważna faza projektu, w której określone zostaną potrzeby, zakresy odpowiedzialności partnerów oraz przygotowana będzie dokumentacja.

Grupa Azoty Police poinformowała PAP, że ”jest w trakcie procesu powoływania spółki projektowej dla realizacji przedsięwzięcia budowy średnich jądrowych reaktorów modułowych (MMR) oraz konstruowania harmonogramu działań i podziału kompetencji pośród partnerów biznesowych.

„To bardzo ważna faza projektu, w której definiowane są potrzeby, określane zakresy odpowiedzialności oraz przygotowywana jest odpowiednia dokumentacja, aby w kolejnych krokach występować o konkretne zgody do właściwych instytucji” - wskazała spółka.

Grupa Azoty Police przypomniała, że w ostatnim czasie do projektu budowy badawczego reaktora MMR na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne dołączył kolejny partner - Hyundai Engineering CO. Ltd.

Spółka zwróciła uwagę, że przemysł chemiczny wskutek restrykcyjnych regulacji Unii Europejskiej musi dokonać szybkiej i kosztownej transformacji, jeśli chce nadal produkować na terenie UE; wymaga to istotnych zmian w obszarze wykorzystywanych źródeł energii.

„Zmiany te przyczynią się również do powstawania nowych produktów, w tym zielonego wodoru i amoniaku. Całość projektu wpisuje się realizowaną strategię Zielonych Azotów i ma na celu istotną redukcję emisji CO2” - podkreśliła Grupa Azoty, zaznaczając, że na bieżąco analizuje kierunki rozwoju technologii SMR/MMR i pozostaje w kontakcie z najważniejszymi światowymi dostawcami tej technologii.

„Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie tą technologią w Polsce i również dużą aktywność firm oferujących te technologie. Musimy mieć na uwadze fakt, że na dziś żadna jeszcze nie została zweryfikowana w praktyce, a niektóre z nich są bardziej zaawansowane od innych, dając większe szansę na wdrożenie przed rokiem 2030” - zaznaczyła spółka.

Dodała, że ma wypracowane różne scenariusze rozwoju energetyki opartej na MMR/SMR w grupie. „Jednym z nich jest trwająca współpraca Grupy Azoty Police z USNC i Hyundai Engineering” - stwierdziła Grupa Azoty Police.

„Chcemy, żeby w pierwszej kolejności reaktor szkoleniowy pojawił się w naszych zakładach w Policach. W momencie, kiedy będziemy mieli pewność, że można pozyskać z niego bezpieczną energię o konkretnych parametrach technicznych i ekonomicznych, technologia będzie sprawdzona i będziemy mieli grupę wyszkolonych fachowców do obsługi tej technologii, wówczas będziemy dążyć do zapewnienia tej energii dla wszystkich naszych zakładów produkcyjnych” – podkreślał w maju br. w rozmowie z PAP prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

29 marca br. Grupa Azoty Police, Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podpisały porozumienie dotyczące rozwoju i budowy „badawczego obiektu energetyki jądrowej wyposażonego w technologię „ultra bezpiecznego reaktora jądrowego MMR (Micro-Modular Reactor) od USNC”.

Informowano wówczas, że w najbliższym półroczu strony opracują kompleksowy program badawczy oraz wspólnie przygotują plan budowy, eksploatacji i utrzymania instalacji MMR. „Zgodnie z założeniami na pierwszym etapie planowane jest wybudowanie reaktora MMR o mocy 30 MWt. Reaktor będzie służyć, jako obiekt szkoleniowy, badawczy i testowy” - wskazały wtedy strony porozumienia.

Dodano, że reaktor zostanie podłączony do infrastruktury energetycznej Grupy Azoty Police, co zapewni możliwość badania, testowania, optymalizacji i integracji zeroemisyjnego źródła energii MMR z obiektem przemysłowym.

Anna Bytniewska (PAP), sek