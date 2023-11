Imigranci teraz atakują Finlandię! Powtórka z polskiej granicy?

Cały czas ze strony Rosji wypomina się nam wejście do NATO. Tym razem sytuacja na wschodniej granicy może mieć związek z wynegocjowaną między Finlandią a USA umową o współpracy obronnej DCA, a napływ azylantów to pewnie odwet Rosji – powiedział w środę prezydent Sauli Niinisto.

„Najwyraźniej szlak migracyjny jest taki, że azylanci przylatują (lub są transportowani) do Moskwy, gdzie prawdopodobnie za opłatą otrzymują pomoc w dotarciu do granicy. Mamy informacje, że rosyjskie służby graniczne także im w tym pomagają” – mówił fiński prezydent, który w środę złożył wizytę w Niemczech.

Tej jesieni pod wschodnią granicę Finlandii przybyli imigranci pochodzący z kilkunastu krajów świata. Niektórzy z azylantów w rozmowie z fińskimi mediami przyznali, że rosyjska policja czy wojsko nakazały im jechać w stronę granicy. Mieli zorganizowany dowóz „taksówką”, a na końcu podróży dostawali rowery, by dotrzeć do fińskiej kontroli granicznej. Część przyjezdnych z Bliskiego Wschodu czy Afryki Płn.-Wsch. mówiła też, że za rower trzeba było zapłacić. Sprzedawano je na poboczu z przyczepy; cena od od 100 do 400 euro, w zależności od zamożności klienta – relacjonował „Helsingin Sanomat”.

Dotychczas Rosjanie migrantów nieposiadających odpowiednich dokumentów zatrzymywali i nie przepuszczali dalej do granicy. „Myślę, że tym razem powodem zmiany praktyki rosyjskich służb może być umowa obronna z USA” – przyznał Niinisto w rozmowie z fińskimi mediami.

Amerykańsko-fińska umowa o współpracy obronnej DCA (ang. Defence Cooperation Agreement) została wynegocjowana pod koniec października w Helsinkach. Według informacji fińskiej prasy, powołującej się na źródłach w organach bezpieczeństwa, USA dla celów militarnych będą korzystać z fińskich koszar, poligonów, portów i lotnisk. Porozumienie nie zakłada budowy stałej bazy, ale wojska amerykańskie przebywałyby na terenie Finlandii „tymczasowo” w różnych okresach. Częściej też mają się odbywać ćwiczenia i manewry z udziałem USA.

Ja podaje fińska straż graniczna, w ostatnich dniach napływ osób, głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki Płn.-Wsch., którzy szukają w Finlandii azylu, jest coraz większy. W środę do godz. 22 (21 czasu polskiego) do przejść granicznych w Karelii Południowej skupiających ruch z Moskwy i Petersburga, przybyło 75 nowych azylantów. We wtorek było ich 55, w poniedziałek zaś niespełna 40. Wcześniej w okresie od sierpnia do początku listopada straż graniczna odnotowała przybycie łącznie niespełna stu osób, nieposiadających ważnych dokumentów.

