W kilka minut straciła oszczędności życia. Jak nie dać się oszukać?

Na wnuczka, na policjanta, na wypadek, na wyjątkową okazję, na zwrot długu, na kuriera, na aktora z zagranicy. Oszuści są zawsze o krok przed policją i służbami, prześcigając się w wymyślaniu nowych pomysłów na kradzież. Dlatego tak ważne jest uświadamianie o zagrożeniach, jakie mogą nas spotkać każdego dnia. Szczególnie narażone na działania przestępców są osoby starsze, samotne czy nieporadne. Jak nie dać się oszukać? Co zrobić, jeśli padniemy ofiarą przestępstwa?

Wystarczyło dosłownie kilka minut, by pani Halina spod Warszawy straciła oszczędności swojego życia. Pewnego październikowego poranka zadzwonił do niej nieznany numer. Po drugiej stronie słuchawki odezwał się mężczyzna, który podał się za jej wnuczka. Poinformował „babcię”, że dzwoni od kolegi, ponieważ chwilę wcześniej miał poważny wypadek i jego telefon uległ zniszczeniu. - Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale oba samochody są zupełnie zniszczone - relacjonował w słuchawce roztrzęsiony „wnuczek”. Poprosił przejętą emerytkę, by pożyczyła mu 50 tys. zł, które miały pokryć koszty związane z wypadkiem. Kobieta chcąc pomóc wnuczkowi zgodziła się na pożyczkę. Oszust poinformował, że pieniądze odbierze kolega, bo on sam musi zostać na miejscu zdarzenia. Kilka minut później mężczyzna był w domu pani Haliny i odebrał od niej 50 tys. zł w gotówce. Dopiero kolejnego dnia, gdy wnuczek się nie odezwał, kobieta postanowiła zadzwonić do rodziny. Szybko okazało się, że nie było żadnego wypadku, a pieniądze trafiły w ręce przestępców.

Jak nie dać się oszustom?

Choć o podobnych przypadkach głośno jest od wielu lat, osoby starsze wciąż dają się nabrać i tracą w ten sposób oszczędności życia. Dlatego niezwykle ważne jest zapobieganie i uświadamianie o możliwych zagrożeniach. Porozmawiaj ze swoimi bliskimi, uprzedź rodziców, dziadków, sąsiadów o metodach działania oszustów. Specjaliści zwracają uwagę, że przestępcy najczęściej dzwonią i informują, że natychmiast potrzebują pieniędzy. Sposobów na wyłudzenie jest niezwykle dużo: t

• na wnuczka - osoba, która dzwoni podaje się za wnuczka i opowiada zmyśloną historię; zawsze prosi o natychmiastową pożyczkę

• na policjanta - osoba, która dzwoni podaje się za policjanta i przekonuje, że odbierający musi pomóc w akcji policji / zatrzymaniu groźnego przestępcy i przekonuje, by oddać pieniądze w celu ich zabezpieczenia

Jeżeli otrzymasz podejrzany telefon - zadzwoń do bliskich i opowiedz im o sytuacji, nawet w sytuacji, gdy dzwoniący poprosi o zachowanie dyskrecji – taka sytuacja nie może być tajemnicą! Nie możesz dodzwonić się do rodziny lub bliskich? Zadzwoń na numer alarmowy i powiadom policję o zdarzeniu.

Fundusz Sprawiedliwości pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy nie bój się prosić o pomoc. Każde dziecko zasługuje na szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo, a każdy dorosły na spokojne i bezpieczne życie. Każdy pokrzywdzony przestępstwem, świadek oraz osoba im najbliższa może skorzystać z bezpłatnej pomocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Jest ona udzielana w Lokalnych Punktach i Okręgowych Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, których na terenie całej Polski jest 305. Pomoc realizowana jest przez specjalistów, którzy pomogą rozwiązać nawet najtrudniejsze sprawy - są wśród nich m.in. prawnicy, psychologowie, psychoterapeuci i psychiatrzy, doświadczeni także w pracy z dziećmi i młodzieżą. Placówkę blisko miejsca zamieszkania można znaleźć na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Do dyspozycji poszkodowanych jest także Całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (222 309 900), adres e-mail: [email protected] oraz specjalny czat online.

Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc!

Nie bój się prosić o wsparcie!