Błyskawiczny rozwój technologii ułatwia nam codzienne funkcjonowanie. Nowe, nieznane dotąd rozwiązania, to także gratka dla cyberprzestępców, którzy zawsze są o krok przed służbami. Dlatego tak ważne jest uświadamianie o zagrożeniach, jakie każdego dnia czyhają na nas w sieci. Wystarczą dwa kliknięcia, by wpaść w pułapkę zastawioną przez złodziei i stracić oszczędności całego życia.

Renata na co dzień pracuje jako kosmetyczka w salonie urody. Codziennie przez gabinet przewijają się dziesiątki osób, a wraz z nimi setki historii. Renata z komputera korzysta rzadko, głównie do opłacania rachunków i robienia zakupów przez internet. Często zamawia akcesoria i kosmetyki, których używa każdego dnia w pracy. Gdy po raz kolejny czekała na kuriera otrzymała niepokojącego sms-a o wstrzymaniu dostawy paczki z powodu niedopłaty 2,50 zł. Do wiadomości był dołączony link i instrukcja jak dokonać wpłaty. Renata bez zastanowienia kliknęła w odnośnik i podała dane dostępowe do banku. Niczego nieświadoma kobieta właśnie w ten sposób udostępniła swoje prywatne dane przestępcom. Kilka minut później, do jej drzwi zapukał kurier z wyczekiwaną przesyłką. I to właśnie od niego dowiedziała się, że firma nie wysłała żadnego sms-a, nie było żadnej niedopłaty, a Renata padła ofiarą perfidnych oszustów.

Szybko zadzwoniła na infolinię swojego banku i poinformowała o sytuacji. Niestety złodzieje zdążyli już wypłacić część oszczędności zgromadzonych na koncie. Dopiero blokada konta uniemożliwiła im dalszą kradzież. Kobieta zgłosiła sprawę na policję i dowiedziała się, że takie sytuacje powtarzają się każdego dnia.

Zagrożenie czyha na każdym rogu. Uważaj w co klikasz! / autor: Materiał ilustracyjny

Jak zapobiegać oszustwom i przestępcom?

Cyberprzestępcy zawsze są o krok przed służbami i nieustannie modyfikują swoje działania. Coraz częściej podszywają się właśnie pod firmy kurierskie i wysyłają sms-y z informacją o niedopłacie do przesyłki. Linki w wiadomości do złudzenia przypominają stronę internetową banku lub operatora płatności, a to usypia naszą czujność. Ktoś, kto oczekuje na dostawę, podobnie jak pani Renata, jest niezwykle łatwym celem dla oszustów. Policjanci proszą o ostrożność i apelują, by nie klikać w żadne linki, które dostajemy na telefon lub e-mail. Firmy kurierskie nigdy nie będą prosiły o dopłatę do już wysłanych przesyłek. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedającym lub firmą kurierską, by zweryfikować, czy otrzymana wiadomość jest prawdziwa.

Niezwykle ważne jest uświadamianie i przeciwdziałanie przestępstwom - porozmawiaj ze swoimi bliskimi - szczególnie rodzicami i dziadkami i uświadom ich, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w internecie.

Fundusz Sprawiedliwości pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy nie bój się prosić o pomoc. Każde dziecko zasługuje na szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo, a każdy dorosły na spokojne i bezpieczne życie. Każdy pokrzywdzony przestępstwem, świadek oraz osoba im najbliższa może skorzystać z bezpłatnej pomocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Jest ona udzielana w Lokalnych Punktach i Okręgowych Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, których na terenie całej Polski jest 305. Pomoc realizowana jest przez specjalistów, którzy pomogą rozwiązać nawet najtrudniejsze sprawy - są wśród nich m.in. prawnicy, psychologowie, psychoterapeuci i psychiatrzy, doświadczeni także w pracy z dziećmi i młodzieżą. Placówkę blisko miejsca zamieszkania można znaleźć na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Do dyspozycji poszkodowanych jest także Całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (222 309 900), adres e-mail: [email protected] oraz specjalny czat online.

Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc!

Nie bój się prosić o wsparcie!