Badanie: Inwestycje w technologie zwiększą zyski firm

63 proc. firm uważa, że inwestycje w technologie, m.in. w sztuczną inteligencję, przyczynią się do zwiększenia zysków i poprawy wydajności - wynika z badania opublikowanego w czwartek przez KPMG.

Jak wynika z raportu „KPMG global tech report 2023”, ok. 57 proc. badanych przedstawicieli firm z 2,1 tys. uczestniczących uznało, że sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe będą najważniejszymi technologiami pozwalającymi na realizację krótkoterminowych celów biznesowych w ciągu najbliższych trzech lat. Natomiast 63 proc. ankietowanych uważa, że inwestycje w technologie, m.in. w sztuczną inteligencję, przyczynią się do zwiększenia zysków i poprawy wydajności.

Znacząca grupa, która wzięła udział w badaniu - jak napisano - uznała, że inwestycje technologiczne już przyczyniły się do zwiększenia zysków lub poprawy wydajności o ponad 10 proc. Jednocześnie - jak dodano - akceptacja kierownictwa do wdrażania nowych technologii w ciągu ostatniego roku wzrosła z 10 do 38 proc.

Kluczowymi czynnikami motywującymi firmy do postępu technologicznego i inwestycji - według respondentów - jest potrzeba zapewnienia wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa, budowania zaangażowania klientów, a w dalszej kolejności także zarządzania obszarem ESG.

„Aby lepiej dbać o obecnych klientów oraz wciąż pozyskiwać nowych, organizacje powinny zapewnić, że cyfryzacja obejmie nie tylko wewnętrzne procesy firmowe, ale także aktualizację usług, tak aby zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko niezadowolenia odbiorców” - napisano w raporcie.

Wyniki badań wskazują, że wraz z rozbudową sieci systemów biznesowych i zmianami w infrastrukturze zwiększa się ryzyko cyberzagrożeń. 62 proc. badanych firm wskazuje, że zarządzanie ryzykiem na wczesnych etapach projektów, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i kontroli już w fazie projektowania, znacznie zwiększa szanse powodzenia transformacji cyfrowej. Ponad 63 organizacji twierdzi również, że podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności pomaga im zapewnić lojalność klientów.

Głównymi przeszkodami na drodze do udanej cyfryzacji - według ankietowanych - jest brak odpowiedniego zarządzania funkcją technologiczną (46 proc.), obawy związane z cyberbezpieczeństwem i prywatnością (37 proc.), kultura organizacyjna niesprzyjająca podejmowaniu ryzyka (36 proc.), brak odpowiednich umiejętności w zespole czy wiążące umowami relacje z podmiotami zewnętrznymi. Liderzy biznesowi muszą więc przejąć odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów związanych ze współpracą i słabymi stronami kultury organizacyjnej, które istnieją w ich firmie.

„Jednym z ciekawszych wyników tegorocznego badania jest fakt, że pomimo silnego zaangażowania większości organizacji w strategie transformacji, lęk przed przegraniem wyścigu technologicznego z innymi graczami rynkowymi okazał się ważnym czynnikiem wyboru technologii. Aż 45 proc. badanych firm zgłasza, że priorytetowo traktują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, ponieważ wierzą, że konkurenci rynkowi już wdrożyli te technologie” – wskazał Partner KPMG w Polsce Grzegorz W. Cimochowski.

Czytaj także: Zaskakujący wzrost produkcji energii elektrycznej w październiku

PAP