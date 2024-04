SI przejmie biznes? "Jego znaczenie rośnie"

Z raportu opublikowanego przez KPMG wynika, że 1/3 firm w Polsce zamierza przeznaczyć większe środki na realizacje transformacji cyfrowej. 28 proc. badanych firm korzysta ze sztucznej inteligencji.

33 proc. firm deklaruje chęć zwiększenia wydatków na transformacje cyfrową, co stanowi wzrost o 19 p.p. względem roku 2023 - przekazał autor raportu, Grzegorz Cimochowski. Ekspert podał również, że 18 proc. organizacji zamierza zwiększyć liczbę etatów w tym obszarze, wobec 7 proc. w roku poprzednim.

Kto wybiera „cyfrę”?

Z badania wynika, że o 6 p.p. zwiększyła się liczba firm posiadających formalny dokument dotyczący transformacji cyfrowej (27 proc.), natomiast 20 proc. badanych zamierza takowy opracować w tym roku.

92 proc. firm korzysta z arkuszy kalkulacyjnych w celu raportowania ESG, 51 proc. z nich używa systemów zarządzania danymi, natomiast 36 proc. ma w swoich zasobach narzędzia analityczne i wizualne.

Jak podał autor, wśród deklarowanych przez respondentów korzyści była: poprawa jakości danych (62 proc.), zwiększenie efektywności raportowania (61 proc.) oraz zminimalizowanie ryzyka błędu w danych (58 proc.). Zwrócono również uwagę na korzystanie z chmury danych w przypadku 71 proc. badanych, natomiast dodano, że według obliczeń KPMG, nastąpi wzrost do 80 proc. w perspektywie 3 lat. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy nie posiadają obaw do korzystania z tego rozwiązania, ponieważ 79 proc. respondentów obawia się o bezpieczeństwo swoich danych (stanowi to wzrost o 11 p.p. wobec poprzedniego roku).

Cyber-bezpieczni?

W przypadku dbania o cyberbezpieczeństwo - 72 proc. firm zadeklarowało stworzenie i wdrożenie procedur mających zadbać o te kwestie, co pokazuje wzrost o 12 p.p. w skali roku - dodali autorzy. Największą uwagę przykłada do tego sektor motoryzacyjny oraz finansowy (87 proc.). Dodano również, że 1/4 firm zamierza zwiększyć nakłady finansowe na cyberbezpieczeństwo w ciągu roku, co pokazuje dwukrotny wzrost w porównaniu z poprzednią edycją badania.

Autorzy wskazali na dynamiczny wzrost znaczenia sztucznej inteligencji w zarządzaniu biznesem. 28 proc. firm korzysta z takiego rozwiązania (pokazuje to wzrost o 13 p.p.), natomiast 30 proc. firm zamierza rozpocząć korzystanie w ciągu roku. Wśród segmentów w których dominuje AI wskazano sektor motoryzacyjny (47 proc.) oraz finansowy (40 proc.). Zaznaczono jednak, że 65 proc. firm nie mierzy efektywności tego rozwiązania, natomiast w przypadku pozostałych, żadna nie stwierdziła nieskuteczności tego narzędzia.

PAP/ as/