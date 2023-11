SG rozbiła grupę przemycającą imigrantów

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG działając pod nadzorem prokuratorów z Lublina rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się przemytem ok. 2,6 tys. imigrantów przez granicę polsko-białoruską do Europy Zachodniej. Zarzuty postawiono 32 osobom.

Rzecznik prasowy Nadbużańskiego Oddziału SG kpt. Dariusz Sienicki poinformował, że członkowie grupy dokonywali przerzutu obcokrajowców nieposiadających dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy Unii Europejskiej, a następnie przetransportowywali ich do krajów Europy Zachodniej.

„Szacuje się, iż mogli oni przemycić w ten sposób ok. 2,6 tys. osób, zaś cudzoziemiec, który nielegalnie próbował dostać się do Europy, musiał przeznaczyć na ten cel co najmniej kilka tysięcy dolarów” – przekazał.