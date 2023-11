Płace w górę, ceny w dół. Sztuczna inteligencja ingeruje w nasze zakupy

To pewne: konsumenci w najbliższych dniach i tygodniach będą poszukiwali najlepszych promocji, bo nadchodzi największy w roku szczyt sezonu zakupowego. W tym tygodniu to oczywiście promocje związane z Black Friday, a potem aż do nadejściem Świąt Bożego Narodzenia, zakupowa gorączka narasta.

Tym bardziej, że pensja rosną a inflacja spada – w każdym razie w Polsce. Dziś GUS opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób). W październiku tego roku wzrosło o 12,8 proc. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,2 proc. i wyniosło 7 544,98 zł. Tempo wzrostu płac okazało się szybsze od tego, co było w prognozach i jak akcentuje część ekonomistów w ujęciu realnym, czyli po korekcie o inflację, urosło w najwyższym tempie od lutego 2019 r.

Choćby z tego powodu większość konsumentów przynajmniej w pewnym stopniu da się ponieść nie tylko świątecznej atmosferze, ale i naciskowi „okazji”, „niezwykle niskich cen” no i całkiem niezłych zarobków.

Jak wiadomo o zakupach decydują nie tylko ceny, ale również emocje. To właśnie przez emocjonalny impuls „do koszyka” wpadają produkty, które chwile wcześniej mogły w ogóle nie być brane przez kupującego pod uwagę. A jednak.

W tym roku na decyzje zakupowe konsumentów wpływać też będzie nowy doradca – sztuczna inteligencja.

Okazuje się, że według prognoz Salesforce (potentat w dziedzinie zarządzania relacjami z klientem - CRM - Customer Relationship Management), w tym sezonie świątecznym sztuczna inteligencja pozyska 194 miliardy dolarów w globalnej sprzedaży online. Portal Omnichannel News podawał pod koniec października, że konsumenci coraz częściej chcą korzystać z tzw. generatywnej sztucznej inteligencji. Wcześniejsze badania Salesforce wykazały, że 17 proc. konsumentów korzystało z chata GPT do wyszukiwania produktów i inspiracji, a 10 proc. prawdopodobnie wykorzysta go do tworzenia list zakupów świątecznych.

Z kolei reklamy predykcyjne, oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają firmom dostosowywanie strategii reklamowych w czasie rzeczywistym. Dzieje się tak poprzez stałe monitorowaniu zachowań użytkowników oraz monitorowanie warunków rynkowych, przez co firmy mogą z dużą dozą trafności dostosowywać nie tylko reklamy, ale wszelkiego rodzaju komunikaty.

Część sprzedawców detalicznych włącza się w to „śledzenie” konsumentów. Takich działań jest i będzie w przyszłości znacznie więcej. Jednym z celów jest zwiększanie lojalność konsumentów. A na utrzymaniu lojalności klientów zależy przecież wszystkim firmom i markom.

Okazuje się jednak, że nic tak nie wpływa na lojalność konsumencką jak jakość obsługi - aż 94 proc. klientów twierdzi, że to właśnie dobra obsługa zwiększa prawdopodobieństwo ponownego zakupu. Stąd też wnioski, że pracownicy tych działów powinni mieć większy dostęp do danych, by móc się kontaktować z konsumentami za pośrednictwem preferowanych przez nich kanałów czy urządzeń. Szczególnie to ważne w przypadku młodszego pokolenie.

Na koniec pozostaje jedynie refleksja, że oprócz wyrafinowanych narzędzi zachęcających do kupowania, powinny też w równym stopniu rozwijać się takie, które będą służyły bezproblemowemu zwrotowi nabytych niepotrzebnie towarów, także tych przedświątecznych. Oby pomagała w tym również sztuczna inteligencja.

