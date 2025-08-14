Wyjadą czy nie?

GUS podał, że w Polsce pracuje ponad milion cudzoziemców. Ponad dwie trzecie, a więc aż 670 tysięcy z nich, to obywatele Ukrainy. Wielu znalazło zatrudnienie w rolnictwie, wypełniając demograficzną lukę na rynku pracy. W dobie intensywnych zabiegów na rzecz zawarcia pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, producenci rolni coraz częściej zadają sobie pytanie: ilu Ukraińców wróci do swej ojczyzny, a ilu zostanie nad Wisłą? Są już pierwsze szacunki.

Ambasador Ukrainy uważa, że około 70 proc. jego rodaków zamierza wyjechać z Polski po zakończeniu wojny z Rosją. W wywiadzie dla Radia Swoboda powiedział, że regularnie komunikuje się z różnymi grupami Ukraińców przebywającymi w Polsce, rozmawiając o ich wizji przyszłości. Z przeprowadzonego researchu [risejczu] wynika, że od 15 do 20 proc. emigrantów planuje pozostać w naszym kraju na stałe, a część mogła złożyć już wniosek o przyznanie obywatelstwa. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Narodowy Bank Polski. Wykazały one, że bezzwłoczny powrót do kraju, pod warunkiem zakończenia konfliktu zbrojnego, deklaruje 60 proc. pytanych.

gs, jb