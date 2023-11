Niższy poziom cukru dzięki... herbacie?

Herbatę pijemy w wielu powodów, głównie ze względu na jej walory smakowe. Tym, o czym jednak stosunkowo mało się mówi, to właściwości zdrowotne. W wyniku ostatnich badań skoncentrowanych właśnie nad tym napojem, naukowcy doszli do ciekawych i zaskakujących wniosków. Okazuje się bowiem, że picie napoju może pomóc w walce z poważnym schorzeniem cywilizacyjnym, z którym codziennie mierzy się milionów ludzi w Polsce i na świecie.

Mniejsze ryzyko cukrzycy

Naukowcy z Chin i Australii przeprowadzili badanie właściwości herbaty. W badaniu wzięło udział ponad 1900 osób w wieku od 20 do 80 lat. Cukrzycę zdiagnozowano o 23% ochotników, a stan przedcukrzycowy u 19%. Reszta miała prawidłowe stężenie glukozy we krwi. Celem badania było sprawdzenie w jaki sposób herbata wpływa na poziom glikemii. Okazało się, że osoby regularnie pijące napój były mniej narażone na rozwój cukrzycy typu drugiego i stanu przedcukrzycowego niż ludzie, którzy od niego stronili. Było to ryzyko odpowiednio mniejsze o 28 i 15 procent.

Jak rodzaj wybrać?

Jak zaznaczają eksperci – picie jakiejkolwiek, pierwszej lepszej herbaty nie wystarczy, by obniżyć poziom cukru we krwi. Kluczową rolę odgrywa zatem w tym przypadku odpowiednio dobrany rodzaj herbaty. Najlepsze właściwości w zakresie regulacji stężenia glukozy we krwi wykazuje czysta czarna herbata bez dodatków. Jej liście w fazie przedprodukcyjnej zostają poddane procesowi oksydacji lub fermentacji. Pod ich wpływem, liście nabierają charakterystycznego ciemnego koloru, a napar zyskuje nie tylko głęboką barwę, ale również ciekawy, lekko gorzki smak. Ale pamiętajmy, żeby takiej herbaty nie parzyć zbyt długo, gdyż stanie się ona wyjątkowo gorzka.

A jak ten konkretny rodzaj herbaty górował w badaniu i tym samym najlepiej wpływał na regulacje poziomu cukru? Regularne picie naparu, minimum raz dziennie zwiększa ilość glukozy wydalanej wraz z moczem. Wpływa to na większą ilość wydalanej wraz z moczem glukozy, jednocześnie obniżając jej stężenie we krwi. Warto także nadmienić, że zależności między piciem herbaty a poziomem cukru w organizmie okazały się istotne statystycznie, nawet po uwzględnieniu różnych czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi cukrzycy, takich jak: otyłość, palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej czy obciążenie genetyczne.

Jak parzyć czarną herbatę?

Parzenie jest o tyle ważnym procesem, że wpływa na końcowe właściwości zdrowotne naszej herbaty. Do zalania liści najlepiej nada się woda w temperaturze 96-98°C. Parzymy około 5 minut. Dzięki temu dojdzie do uwolnienia większej ilości garbników, które działają antyoksydacyjnie.

Filip Siódmiak