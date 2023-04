Kombucha – zdrowy napój, ale jest jeden warunek

Rosnący trend diet roślinnych i produktów z nimi związanych sprawia, że otwieramy się na nowe doznania smakowe

Jednym z takich produktów jest kombucha, czyli sfermentowany napój na bazie herbaty. Jak większość tego typu produktów, tak i ona jest bardzo ceniona nie tylko za swoje walory smakowe, ale także za dostarczanie wielu koniecznych składników odżywczych. Jest jednak pewien warunek, który trzeba spełnić, aby nie okazał się on dla nas szkodliwy.

Czym jest kombucha?

To sfermentowany napój herbaciany, przy produkcji którego wykorzystano kultury bakterii oraz drożdży. Dzięki ich obecności możliwe jest rozpoczęcie procesu fermentacji i tym samym wzbogaceniu go w prozdrowotne składniki, takie jak katechiny, polifenole czy flawonoidy. Najczęściej przygotowuje się ją bazie herbaty czarnej z dodatkiem cukru. Zdarza się niekiedy, że parzy się herbatę zieloną, czerwoną lub białą.

Fluor

To on jest głównym problemem. Kombucha pomimo wielu swoich niezaprzeczalnych zalet, takich jak działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwutleniające, przeciwcukrzycowe czy obniżające poziom cholesterolu i wzmacniające układ odpornościowy, jednocześnie dostarcza dużą dawkę fluoru. Sprawę dodatkowo komplikuje jej częste spożycie, w rezultacie skutkując zbyt dużym stężeniem fluoru. Pamiętajmy też, że sama woda i inne napoje na jej bazie również są źródłem fluoru. Regularne picie kombuchy wraz z pozostałymi napojami oraz żywnością, może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych. Ile pić?

Wypicie już tylko wydawać by się mogło małej ilości 330 ml kombuchy może wprowadzić nadwyżkę fluorków. Zalecane są więc mniejsze dawki rzędu 100 ml. Powinniśmy zatem traktować ten napój jako zdrowotny produkt i pić w bardzo małych ilościach, na przykład w kieliszkach. Dodatkowo częste picie przez Polaków innych herbat, zwłaszcza czarnej generuje zbyt duży nadmiar fluorków w diecie. Dobrze więc znaleźć umiar bądź wybrać tyło jeden preferowany typ herbaty.

Norma dla fluoru

Dzienna, maksymalna dawka fluoru wynosi 4 mg dla mężczyzn i 3 mg dla kobiet. Pierwiastek ten, jednakże nie przedostaje się do naszego organizmu tylko poprzez żywność. Pewne jego ilości wnikają poprzez skórę, na przykład podczas używania preparatów stomatologicznych. Nadmiar fluoru zwiększa poziom stresu oksydacyjnego, ingeruje i zmienia przebieg wielu reakcji biochemicznych czy hamuje działanie enzymów. Na szczęście jesteśmy przygotowani na wyższe stężenie fluorków, a zmiany na poziomie komórkowym zachodzą na tyle wolno, że mamy dużo czasu, aby w razie czego zauważyć odchylenia od normy i je skorygować.

A co z higieną jamy ustnej?

Otóż w środkach pielęgnujących jamę ustną stężenie fluorków jest nawet tysiąc razy większe, ale nie znaczy to, że wchłaniają się one tak samo, jak z pokarmów, o ile oczywiście nie połykamy pasty do mycia zębów lub płynów do płukania jamy ustnej. Mamy tam styczność z działaniem kontaktowym, a nie bezpośrednim spożyciem. Więc bez obaw możemy ze spokojem ducha dbać o higienę i zdrowie jamy ustnej.

Filip Siódmiak