Herbata, o której z pewnością słyszałeś, a nie spróbowałeś

Polacy to naród lubiący pić herbatę. Na co dzień parzymy czarną, zieloną czy owocową. Wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa na temat ludzkiego zdrowia, otwieramy się na nowe, nieznane dotąd smaki

Jednym z takich zagranicznych produktów jest herbata matcha. Jest ona wybierana coraz częściej jako element zdrowej diety. Jakie właściwości ma matcha i jak ją przygotować?

Czym jest matcha?

Jest ona kojarzona przede wszystkim z kulturą Japonii, jednakże jej korzenie sięgają Chin. Do Japonii trafiła dzięki buddyjskim mnichom, gdzie udoskonalili oni jej uprawę. To właśnie w kraju kwitnącej wiśni wymyślono specjalny, ceremonialny proces jej parzenia. Stanowiła ona ważny element w codziennym życiu ówczesnych Japończyków. Sama matcha to nic innego jak sproszkowana zielona herbata, z tą różnicą, że jej uprawa wygląda nieco inaczej. Na mniej więcej miesiąc przed zbiorami, chroni się ją przed promieniami słonecznymi. Pozwala to na uzyskanie pożądanego składu herbaty. Sprawia to, że w odróżnieniu od zwykłej zielonej herbaty, matcha ma większą zawartość antyoksydantów oraz kofeiny czy L-teaniny. Następnie usuwa się łodygi i żyłki oraz poddaje się ją mieleniu na jasnozielony proszek. Tak więc parząc matche, tak naprawdę pijemy całe liście i tym samym wchłaniamy wszystkie zdrowotne substancje w niej zawarte.

Wpływ na zdrowie

Opierając się na badaniach, herbata matcha wywiera największy efekt przeciwutleniający ze wszystkich innych pozostałych herbat. Zawiera ona wiele aktywnych substancji odżywczych, takich jak polifenole, w tym katechiny oraz galusan epigallokatechiny (EGCG). Łagodzą one stan zapalny oraz działają przeciwnowotworowo. Ponadto EGCG stosuje się w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Obecność kofeiny pomocna jest w prawidłowym metabolizmie energetycznym. Wspomaga proces odchudzania poprzez stymulowanie procesów metabolicznych oraz regulacje poziomu cukru we krwi. Z kolei L-teanina wspiera pracę układu nerwowego poprzez wpływ na mózgowe fale alfa. Odpowiedzialna jest ona za relaksacje oraz wryraźne odprężenie.

Badanie z 2017 roku wykazało, że zawarta w matchy L-teanina, w połączeniu z kofeiną polepsza funkcje poznawcze. Co więcej, przypuszcza się, że herbata poprawia nastrój oraz samopoczucie, ponieważ utrzymuje w mózgu odpowiedni poziom serotoniny oraz dopaminy. Można ją także pić w celach oczyszczających, właśnie ze względu na wysoką zawartość przeciwutleniaczy.

Możliwe skutki uboczne

Mimo że uważana jest za produkt bezpieczny, to jednak picie jej w dużych ilościach jest niewskazane. Może ona powodować nieprzyjemne dolegliwości ze strony układu pokarmowego, bóle głowy oraz nadmierne pobudzenie i uczucie niepokoju. Nie powinny jej również pić kobiety w ciąży oraz osoby z anemią. Wypita w krótkim odstępie od posiłku, zaburza wchłanianie żelaza. Dlatego poczekajmy i zaparzmy ją minimum 1 godzinę po jedzeniu.

Przygotowanie

Wbrew opinii, parzenie matchy nie jest zbyt ani skomplikowane, ani długotrwałe. Aby ułatwić sobie nieco zadanie, można ją najpierw przesiać przez sitko, ewentualnie rozbić grudki łyżeczką. Odmierzoną ilość (najczęściej 1 łyżeczka) zalać niezbyt dużą ilością wody w temperaturze mniej więcej 80°C, po czym energicznie mieszać. W tym celu możemy użyć spieniacza do mleka. Po tym dolewamy około 150-200 ml wody. Smacznego. W sieci znajdziemy wiele ciekawych sposobów na podawanie matchy. Możemy ją łączyć, na przykład z mlekiem, cukrem czy syropem klonowym. Ogranicza nas tylko własna wyobraźnia.

Filip Siódmiak

