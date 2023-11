Z ożywieniem gospodarczym pojawi się luka na rynku pracy

Popyt na pracę pozostaje w stanie zamrożenia w oczekiwaniu na trwałe ożywienie gospodarki lub sezonowy wzrost - oceniono w raporcie BIEC. Dodano, że Wskaźnik Rynku Pracy, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach bezrobocia, spadł w listopadzie br. o 0,5 pkt wobec poprzedniego miesiąca.

Dodano, że wraz z nadejściem ożywienia gospodarczego, jeszcze silniej ujawni się luka na rynku pracy, która w perspektywie najbliższych dwóch lat może sięgnąć nawet 1,5 mln osób i bez rozwiązań systemowych aktywizujących określone grupy pracowników i ułatwiających zatrudnianie cudzoziemców problem braku rąk do pracy nadal pozostanie nierozwiązany. Zaznaczono, że stopa bezrobocia rejestrowanego, niewyrównana sezonowo, nie zmienia się od czerwca br. i wynosi 5 proc.

Jak podano, Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w listopadzie br. zmalał o 0,5 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Zaznaczono, że „można więc odnieść wrażenie, że ruch pracowników i bezrobotnych oraz popyt na pracę pozostają w stanie zamrożenia w oczekiwaniu na trwałe ożywienie gospodarki lub przynajmniej jej sezonowy wzrost aktywności”.

Wskazano, że obecnie jedna składowa wskaźnika działa w kierunku jego wzrostu, a tym samym zapowiada wzrost stopy bezrobocia - to liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z tytułu podjęcia zatrudnienia. Pozostałe sześć składowych wskaźnika zapowiada spadek jego wartości, a tym samym spadek stopy bezrobocia rejestrowanego.

Jak podano, liczba bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia, zmalała w ujęciu miesięcznym o niecałe 4 proc.; pracę znalazło o nieco ponad 2 tys. mniej osób w październiku w porównaniu do września.

Podkreślono, że w ujęciu absolutnym pracę znajduje stosunkowo mało osób bezrobotnych.

„Potencjał zatrudnieniowy zarejestrowanych osób bezrobotnych jest stosunkowo niewielki wobec wymagań i oczekiwań formułowanych w ofertach pracy. Liczba osób wyrejestrowujących się z tytułu podjęcia zatrudnienia jest istotnie mniejsza w porównaniu do napływu do bezrobocia, jak i w odniesieniu do liczby nowych miejsc pracy rejestrowanych w urzędach pracy. Sytuacja ta ma miejsce w warunkach, gdy systematycznie ubywa ogłoszeń o wolnych miejscach pracy a jednocześnie maleje napływ do bezrobocia” - wskazano w raporcie.