Afera wiatrakowa: Polska ma być składowiskiem eko-odpadów?

To próba przemycenia czegoś pod pozorem pomocy Polakom, to jest oszukanie Polaków - mówiła minister rozwoju i technologii Marlena Maląg w Programie 1 Polskiego Radia odnosząc się do poselskiego projektu noweli o wsparciu odbiorców energii, który zawiera też propozycje zmian ws. inwestycji w wiatraki