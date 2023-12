Pierwsza afera Tuska? Chodzi o wiatraki!

Nowa ustawa wiatrakowa już wywołuje wielkie kontrowersje - w tle znajdują się niemieckie wpływy, lobbying i prywatne kontakty jednego z posłów opozycji!

Przypomnijmy - grupa posłów Polska 2050-TD i KO wniosła do Sejmu napisany rzekomo nocą projekt nowelizacji ustawy dot. wsparcia odbiorców energii, który proponuje m.in. przywrócenie obliga giełdowego, a także liberalizację zasad budowy lądowych elektrowni wiatrowych, w których - jak podano w uzasadnieniu - rozwój został zablokowany wprowadzeniem tzw. reguły 10 H, niewystarczająco zmienionej w marcu 2023 r.

Projekt ten budzi jednak ogromne wątpliwości, zarówno posłów jak i ekspertów i dziennikarzy!

Jak wskazują ustawa wprowadza szereg wątpliwych zapisów, między innymi: umożliwiających wywłaszczenia osób prywatnych w interesie inwestorów stawiających „elektrownie wiatrowe”, zmniejszające odległość takich inwestycji od domów wielorodzinnych, wreszcie zmniejszające odległość „elektrowni wiatrowych” od - uwaga - rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Rewelacje te potwierdza najbardziej znany, polski ekspert ds. energetyki - Jakub Wiech, który we wpisie na Facebooku ostro odniósł się do zapisów:

Ustawa wiatrakowa wymaga zmiany - inaczej dojdzie do paraliżu polskiej transformacji energetycznej. Ale zmiana prowadzona w taki sposób, jaki wynika z wczorajszego projektu ustawy, to najlepsza droga do… paraliżu polskiej transformacji energetycznej. Po pierwsze, musimy mieć świadomość, że polskie społeczeństwo podchodzi do transformacji energetycznej z dużą rezerwą, bo jest stosunkowo konserwatywne. Tymczasem wrzucanie do projektu ustawy zmiany przepisów dot. gospodarki nieruchomościami (a konkretnie art. 6, który jest kluczowy dla art. 112 umożliwiającego wywłaszczanie), to jest gra na najbardziej wrażliwej społecznie strunie: bo oto okazuje się, że pojawia się możliwość wywłaszczenia kogoś na potrzeby inwestycji transformacyjnych. Abstrahując od tego, czy nowe prawo faktycznie miałoby zastosowanie (art. 112 stwierdza ustawy o gospodarce nieruchomościami stawia pewne warunki), to jednak samo pojawienie się tej możliwości daje paliwo do publicznego podważania całej transformacji, która przecież ma się toczyć w sposób sprawiedliwy. Po drugie, zmiana z art. 5 ust. 7 pkt. a projektu ustawy dotycząca ograniczenia minimalnej odległości od parku narodowego lub rezerwatu do zaledwie 300 metrów jest rażącym naruszeniem standardów w zakresie ochrony przyrody. Tego typu obszary powinny być objęte znacznie bardziej rygorystycznymi przepisami odległościowymi niż inne tereny z prostego powodu: trzeba dołożyć wszelkich starań, by minimalizować zagrożenie wynikające z pracy turbin wiatrowych dla rzadkich i/lub zagrożonych gatunków ptaków oraz ssaków. Trudno mi sobie wyobrazić jakiegokolwiek aktywistę klimatycznego czy środowiskowego podpisującego się pod tym projektem. Ponownie: ryzykuje się tu szerokim sprzeciwem wobec takiej drogi transformacji. Po trzecie, wrzucenie propozycji ustawodawczych dot. wyhamowania wzrostu cen energii do jednego worka z tak skonstruowanymi przepisami dot. liberalizacji budowy wiatraków to jest dość niskie zagranie polityczne, chyba nie pasujące do zapowiedzi podwyższenia standardów legislacyjnych składanych przed wyborami.