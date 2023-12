Orban mówi "nie" Ukrainie. Macron chce porozmawiać

Premier Węgier Viktor Orban planuje spotkać się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w czwartek na tydzień przed unijnym szczytem, na którym ma być omawiana kwestia przystąpienia Ukrainy do UE – podała agencja Reutera, powołując się na informacje przekazane przez biuro prasowe szefa rządu węgierskiego.

Portal Politico poinformował we wtorek, że Macron zamierza zaprosić Orbana do Paryża, chcąc przekonać go do poparcia przystąpienia Ukrainy do UE, co ma być tematem Rady Europejskiej w połowie grudnia.

Jeden z paryskich urzędników, cytowanych przez portal, twierdzi, że stanowisko Orbana w tej kwestii jest obliczone na uzyskanie więcej pieniędzy z UE.

To czysta taktyka, dlatego też istnieje pewien optymizm, że możemy osiągnąć porozumienie – powiedział francuski urzędnik.

Ponadto stanowisko Budapesztu wpłynęło na skrócenie podróży szefa Rady Europejskiej Charles’a Michel do Pekinu – dodaje w innym artykule Politico.

W poniedziałek Orban wystosował drugi w przeciągu kilku tygodni list do Michela, w których napisał, że biorąc pod uwagę obecny stan przygotowań politycznych i technicznych Ukrainy, to oczekiwania, że na posiedzeniu Rady Europejskiej może zostać podjęta decyzja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE są nieuzasadnione.

W listopadzie portal Politico informował o pierwszym liście Orbana do Michela, w którym premier Węgier wzywał Radę Europejską do strategicznej dyskusji nad dotychczasową polityką unijną względem Ukrainy, grożąc zablokowaniem wszelkiej pomocy dla Kijowa. W rezultacie pod koniec miesiąca przewodniczący Rady Europejskiej przybył do Budapesztu na spotkanie z premierem Węgier.

Ukraina wystąpiła o członkostwo w UE w lutym 2022 r.; w czerwcu ubiegłego roku Rada Europejska przyznała Ukrainie status kraju kandydującego.

pap, jb