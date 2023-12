Jedyny taki żołnierz w Polsce. Ukończył elitarny kurs

Pierwszy polski żołnierz ukończył prestiżowy Javelin Platoon Commanders Course, trzymiesięczne szkolenie realizowane w Wielkiej Brytanii. To szkolenie, odbywające się dwa razy w roku, skierowane jest do kilkunastu wyselekcjonowanych uczestników, którzy muszą przejść wymagający, dwutygodniowy egzamin.

Przygotowania

Przygotowania do udziału w kursie w Warminster rozpoczęły się kilka miesięcy przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim polegały na wzmacnianiu kondycji fizycznej, długodystansowych treningach, marszach z obciążeniem. Koniecznie też było podszlifowanie języka angielskiego, który był jedynym oficjalnym językiem.

Jak było?

Uczestnik — żołnierz z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej — którego tożsamość została utajniona ze względów bezpieczeństwa, w rozmowie z PAP.PL opowiedział o szczegółach kursu, który obejmował m.in. strzelanie bojowe z przeciwpancernym pociskiem kierowanym Javelin, wielokilometrowe marsze, bytowanie w terenie oraz praktyczne ćwiczenia z dowodzeniem podwładnymi.

Kurs był niezwykle wymagający, cieszę się, że udało mi się go ukończyć - przyznał uczestnik szkolenia.

Opisując trudności szkolenia, żołnierz zaznaczył, że kurs był nie tylko długi, ale również bardzo intensywny.

Rozkład zajęć

W pierwszym tygodniu zajęć poligonowych może uzbierało się 10 godzin snu. Najtrudniejsze był właśnie brak snu, ciągłe pełne skupienie, człowiek nie wiedział, kiedy zje następny posiłek, dlatego próbowaliśmy najeść się na zaś - opowiada.

Teren szkoleniowy sprawiał dodatkowe wyzwania.

Trudny teren, liczne przewyższenia dochodzące nawet do 200 metrów. Każde podejście pod górkę kosztowało nas naprawdę dużo energii - zrelacjonował. Spaliśmy pod chmurką, pod tarpami, pod ponczem. Sen był ograniczony, średnio 3-4 godziny na noc, często przerywany ze względu na konieczność zejścia na wartę - dodał.

Na poziom trudności fizycznego aspektu szkolenia wpływ miał też fakt, że każdy z żołnierzy musiał nosić ze sobą kilkadziesiąt kilogramów sprzętu w pełnym ekwipunku.

Operator Javelin musi nieść na plecach 40 kilogramów i więcej - zaznaczył kursant.

Kurs, który trwał od września do końca listopada, przyciągnął kilkanaście osób z krajów NATO.

Ćwiczenia finałowe

Pierwsza połowa kursu obejmowała zajęcia teoretyczne, druga zajęcia praktyczne. To, czego nauczyliśmy się na zajęciach teoretycznych, przekuwaliśmy w zajęciach praktycznych - powiedział żołnierz. Ćwiczenie finałowe trwało dwa tygodnie. Dowódca plutonu dostawał rozkaz od dowódcy grupy bojowej, a my musieliśmy praktycznie wykonać zadanie, które polegało na dojściu w rejon działania, wykryciu celów, rozpoznaniu i ich zniszczeniu - wyjaśnił.

Przeciwpancerne pociski Javelin

Zdobytym doświadczeniem uczestnik szkolenia ma teraz dzielić się z żołnierzami WOT.

Przeciwpancerne pociski kierowane Javelin są w wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Są wykorzystywane do niszczenia pojazdów opancerzonych przeciwnika, w tym czołgów. Uważane są za bardzo precyzyjne.

Javelin to przeciwpancerny pocisk kierowany, uznawany za broń „wystrzel i zapomnij”. Naprowadzany za pomocą własnej głowicy optoelektronicznej, ma zasięg rażenia do czterech kilometrów.

Javelin składa się z dwóch głównych elementów: komputera sterującego (CLU) oraz jednorazowej rakiety umieszczonej w tubie. To wyjątkowe rozwiązanie umożliwia jednemu żołnierzowi obsługę i skuteczne niszczenie celów przy użyciu precyzyjnej technologii. Skuteczność Javelinów została szczególnie doceniona w pierwszej fazie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

CZYTAJ TAKŻE: Dodatek 2400 zł do wynagrodzenia

CZYTAJ TAKŻE: To państwo obiecuje 30 lat bez podatków. Jest warunek

CZYTAJ TAKŻE: „Bajkowy las” braci Grimm ma ustąpić miejsca turbinom wiatrowym

CZYTAJ TAKŻE: Mija rok od skandalu korupcyjnego w PE

pap, jb