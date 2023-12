Słaby listopad w rejestrze REGON

Liczba nowo zarejestrowanych firm w rejestrze REGON wyniosła w listopadzie prawie 29,7 tys. i była o 20,1 proc. niższa w porównaniu do października. Jak informuje GUS, na koniec listopada wpisanych było 5 143,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, czyli o 0,2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Jeśli chodzi o osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, to ich liczba nowo zarejestrowanych spadła w minionym miesiącu o 24,6 proc. w ujęciu miesięcznym. Według GUS, osoby fizyczne, które prowadziły działalność gospodarczą, stanowiły 77,6 proc. nowo zarejestrowanych podmiotów. W porównaniu do października zanotowano w ubiegłym miesiącu spadek o 3,0 proc. w liczbie nowo zarejestrowanych spółek, a jeśli chodzi o spółki handlowe, to ich liczba nowo zarejestrowanych spadła w minionym miesiącu 3,3 proc. (w tym spółek z o.o. o 3,2 proc.)

Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON / autor: GUS

Jednocześnie liczba wyrejestrowanych firm spadła w minionym miesiącu (w porównaniu do października) o 19,5 proc. i wyniosła 16,7 tys. Zanotowano spadek (o 20,9 proc.) liczby wyrejestrowanych spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 20,7 proc.). Liczba wyrejestrowanych spółek handlowych zmniejszyła się o 12,5 proc.

Jak podaje Urząd, w ujęciu miesięcznym zwiększyła się (o 1,7 proc.) liczba podmiotów, które zawiesiły działalność. Stanowiły one na koniec listopada tego roku 14,1 proc. łącznej liczby zarejestrowanych w REGON podmiotów. Największy wzrost liczby firm, które zawiesiły działalność gospodarczą związana była z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 3,7 proc.), zakwaterowaniem i gastronomią (o 3,6 proc.), administrowaniem i działalnością wspierającą (o 2,8 proc.).

Liczba podmiotów z zawieszoną działalnością w rejestrze REGON / autor: GUS

