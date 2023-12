Pracodawcy deklarują, że szykują podwyżki

60 proc. pracodawców zadeklarowało, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy podniesie wynagrodzenia pracownikom i – jak wynika z badania firmy Randstad – skala podwyżek jest najbardziej optymistyczna od 14 lat, czyli odkąd badanie to jest prowadzone. Jednocześnie firmy zapowiadają „odmrożenie” procesów rekrutacji. Więcej niż co czwarty pracodawca zapewnia, że chce zatrudniać.

„W porównaniu z wiosenną edycją badania, poprawiła się ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Po okresie względnej stagnacji, widocznej w zeszłym roku, kondycja rynku pracy w Polsce zauważalnie się polepsza – wskazują wyniki najnowszego badania Plany Pracodawców, zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Gfk”.

60 proc. firm planuje w ciągu najbliższych 6 miesięcy przyznać podwyżki, odsetek pracodawców, którzy planują podwyższyć wynagrodzenia wzrósł od maja o 26 pkt. proc. Od 2021 r. odsetek firm, które zamierzają obniżać wynagrodzenia, utrzymuje się na marginalnym poziomie i wynosi 1 proc.

Jak podaje Randstad, 43 proc. pracodawców, którzy zamierzają podnieść płace, deklaruje średnie podwyżki od 7 proc. i jest ich o 3 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Do rzadkości należą podwyżki rzędu 16-19 proc., planuje je 3 proc. firm, a zaledwie 1 proc. składa jeszcze bardziej optymistyczne deklaracje. 11 proc. przedsiębiorstw nie zdecydowało jeszcze, o ile zwiększą wynagrodzenia. Przy czym skromniejsze podwyżki są przygotowywane dla osób, które mają pensję wyższą niż minimalna. W tym przypadku podwyżki od 7 proc. w górę deklaruje 35 proc. firm.

Z badania wynika, że, po okresie stagnacji, rośnie odsetek firm, które planują zatrudniać. Wcześniej deklarowało to 16 proc., a teraz więcej niż co czwarta firma (26 proc.) będzie poszukiwać pracowników. Zmiana ta jest zanotowana w okresie, który zwyczajowo nie jest czasem uruchamiania nowych rekrutacji.

„Odważniejsze plany rekrutacyjne firm to efekt jednoczesnego polepszenia się nastrojów na dwóch płaszczyznach: lepiej oceniania jest zarówno ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce, jak i indywidualna kondycja finansowa przedsiębiorstw. Przyglądając się poprzednim edycjom badania, można wyciągnąć wniosek, że firmy przeczekiwały trudny czas, a teraz dostrzegają wreszcie lepszą koniunkturę i chcą wzmacniać swoje zespoły o nowe talenty. Warto też zauważyć, że nawet w warunkach ograniczeń budżetowych związanych z kolejną podwyżką płacy minimalnej od stycznia 2024 roku, ubywa firm, dla których jest to powód by rezygnować z rekrutacji: jest ich o 5 proc. mniej niż w zeszłym roku. To wszystko sprawia, że początek 2024 roku wygląda bardziej obiecująco na rynku pracy” – mówi Monika Hryniszyn, Regional HR leader Northern Europe & Global Talent w Randstad.

Teraz 64 proc. firm ocenia kondycję finansową przedsiębiorstwa jako dobrą lub bardzo dobrą (wzrost o 4 pkt. proc. w porównaniu do wyników wiosennego badania). Natomiast udział firm informujących o złej lub bardzo złej sytuacji finansowej jest niewielki (5 proc.) i spadł o 1 pkt. proc.

Optymistyczne jest również nastawienie przedsiębiorców co do tempa rozwoju krajowej gospodarki w najbliższym półroczu. Zdaniem 19 proc. badanych nastąpi wzrost gospodarczy (wzrost o 13 pkt. proc.) i zdecydowanie mniej ankietowanych (18 proc.) niż wiosną prognozuje recesję (spadek o 13 pkt. proc.). Mniejszy odsetek spodziewa się także stagnacji (48 proc. vs. 58 proc.).

