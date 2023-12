Anglia i Norwegia zbudują Ukrainie flotę

Wielka Brytania i Norwegia powołały w poniedziałek Koalicję na rzecz Zdolności Morskich Ukrainy, której celem jest dostarczanie temu krajowi okrętów i innego sprzętu, a także zapewnianie szkoleń ukraińskiej marynarce wojennej - ogłosiło brytyjskie ministerstwo obrony

Jak wyjaśniono w oświadczeniu, celem jest w szczególności przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony rosyjskich min morskich na Morzu Czarnym, co pomoże Ukrainie wznowić eksport drogą morską. Koalicja będzie współpracować z ukraińską marynarką wojenną oraz ministerstwem obrony w celu rozwijania szeregu zdolności morskich, w tym rozwoju sił morskich na Morzu Czarnym, dalszych szkoleń ukraińskiej piechoty morskiej i dostarczania łodzi patrolowych do obrony wybrzeża i śródlądowych dróg wodnych.

Brytyjski minister obrony Grant Shapps powiedział, że koalicja ma na celu długoterminowe zwiększenie zdolności morskich Ukrainy do obrony wód, nad którymi sprawuje zwierzchnictwo, co zarazem wzmocni bezpieczeństwo na Morzu Czarnym. „Jako kraj wyspiarski z dumną historią morską, Wielka Brytania i Royal Navy są szczególnie dobrze przygotowane do wspierania tego przedsięwzięcia, które będzie stanowić część serii nowych koalicji utworzonych między sojusznikami w celu zapewnienia trwałego zaangażowania wojskowego we wsparcie Ukrainy” - podkreślił.

Obrona Ukrainy jest ważna dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Teraz Wielka Brytania, Norwegia i inne kraje będą wspierać Ukrainę w rozwoju jej marynarki wojennej. Naszym celem jest przyczynienie się do zbudowania trwałego potencjału ukraińskiej marynarki wojennej. Mam nadzieję, że w dalszych pracach Norwegia, jako kraj morski, może wnieść swój wkład w postaci specjalistycznej wiedzy morskiej, nowych rozwiązań technologicznych i innowacyjnego myślenia - oświadczył podczas wizyty w Londynie norweski minister obrony Bjorn Arild Gram.

Wcześniej w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony potwierdziło przekazanie Ukrainie dwóch okrętów do wykrywania min morskich. Chodzi o dwa okręty klasy Sandown, które w czasie gdy były na wyposażeniu Royal Navy nosiły nazwy HMS Grimsby i HMS Shoreham.