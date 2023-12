To może być rekordowy rok upadłości konsumenckich

Liczba upadłości konsumenckich osiągnęła w tym roku alarmujący poziom. Eksperci Krajowego Rejestru Długów (KRD) przewidują, że do końca roku zostanie przekroczona bariera 20 tysięcy upadłości. I jeśli tak się stanie, będzie to rekord w najnowszej historii Polski. Dotychczas rekordową liczbę bankructw zanotowano dwa lata temu i wyniosła ona 18 205. W sumie od 1 stycznia 2015 r. upadłość ogłosiło ponad 89 tys. osób.

Według danych KRD do końca września tego roku upadłość ogłosiło 15 594 osób, czyli prawie tyle samo co w całym minionym roku (15 622). W samym III kw. ogłoszono 5 067 upadłości konsumenckich. Jak wynik z danych Rejestru, wierzyciele stracili 146,5 mln zł.

„Osoby, które ogłosiły upadłość pozostawiły po sobie prawie 147 mln zł długów. Problemy większości z nich widać było ze znacznym wyprzedzeniem. Niestety nie wszyscy wierzyciele z tej wiedzy skorzystali. Ci, którzy tego nie zrobili, dzisiaj liczą straty” - Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Nie zaczęli życia na dobre a już bankrutują

Spośród ponad 5 tys. dłużników, którzy w III kw. tego roku ogłosili upadłość, największą grupę stanowią osoby w wieku od 36 do 45 lat. Ich długi zostały wycenione na ponad 42,4 mln zł, a łączna liczba ich nieuregulowanych zobowiązań sięga prawie 3 tys. Kolejną grupą są osoby w wieku 46-55 lat, które mają 2 256 niezapłaconych zobowiązań na prawie 36 mln zł. Trzecią grupę stanowią osoby w wieku od 26 do 35 lat, są oni winni 23,7 mln zł. Najmniej upadłości w minionym kwartale ogłosiły osoby zaczynające dorosłe życie. 66 dłużników w wieku od 18 do 25 lat ma do oddania niecałe 1,3 mln zł. Na tę sumę składają się 173 niezapłacone zobowiązania finansowe.

Upadłość bowiem – jak podkreślają eksperci KRD - nie jest efektem krótkotrwałych problemów finansowych, tylko trwających niekiedy przez kilka lat. 49 proc. dłużników figuruje w bazie danych Rejestru na 2 lata przed ogłoszeniem upadłości, a im bliżej ogłoszenia niewypłacalności, tym więcej dłużników pojawia się w rejestrze. Rok przez upadłością było ich 54 proc., a pół roku przed – niemal 60 proc.

Geografia dłużników

Najwięcej bankructw ogłosiły osoby zadłużone mieszkające w miastach, głównie powyżej 300 tys. mieszkańców oraz od 20 do 50 tys. Łącznie stanowią oni 40,4 proc. wszystkich bankrutów, którzy pozostawili po sobie ponad 66 mln zł długów.

Jeśli chodzi o „geografię” upadłych dłużników, to w minionym kwartale było ich najwięcej w województwie mazowieckim (437 osób) i pozostawiły one 24 mln zł długów. Prawie 21,4 mln zł winni byli dłużnicy ze Śląskiego (565 osób). Na trzecim miejscu jest Wielkopolskie, liczba osób, które ogłosiły upadłość wyniosła 413, a zostawiły one ponad 17,2 mln zł długów. Najmniejsze zadłużenie zanotowały osoby z Podlaskiego (niecałe 2 mln zł) i w ubiegłym kwartale było ich 62.

Komu winni są bankruci

Osoby ogłaszające upadłość są winne pieniądze przede wszystkim instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym (to banki, firmy pożyczkowe, ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne). Niewypłacalni konsumenci zalegają im ponad 138,4 mln zł. Firmom telekomunikacyjnym zalegają oni na kwotę prawie 1,5 mln zł. 3,8 mln zł stanowią nieopłacone alimenty, które nie ulegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej.

Przyczyn kłopotów dzisiejszych bankrutów – jak twierdzą eksperci KRD - należy szukać 2-3 lata temu. W części przypadków wpłynęła na nią inflacja, która zaczęła gwałtownie rosnąć w październiku 2021 roku. I która zwiększyła kłopoty z regulowaniem zobowiązań.

Jak przypominają eksperci, ogłoszenie bankructwa nie zamyka sprawy. Część długów jest umarzana, ale nie wszystkie. Wyłączeniu podlegają np. alimenty, które nadal trzeba spłacać. Majątek dłużnika jest licytowany, a jednocześnie sąd może nakazać bankrutowi spłatę pozostałej części zadłużenia nawet przez 7 lat.

