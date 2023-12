Tak imigranci wyprowadzają pieniądze z UE

W 2022 roku migranci mieszkający na terytorium UE przekazali do gospodarstw domowych w krajach swojego pochodzenia poza Unią 43,5 mld euro - wynika z danych opublikowanych w środę przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat).

Wolumen transferów prywatnych spoza terytorium Wspólnoty wzrósł w 2022 roku o 14 proc. w porównaniu do roku poprzedniego (38,2 mld euro). W odwrotnym kierunku, czyli do UE, w 2022 r. wpłynęło łącznie 13,5 mld euro, co stanowi wzrost o 10 proc. w porównaniu z 12,4 mld euro w 2021 r.

Zgodnie z metodologią Eurostatu transfery prywatne obejmują przepływy pieniężne wysyłane przez migrantów do gospodarstw domowych w ich kraju pochodzenia.

Jak zaznacza Europejski Urząd Statystyczny, w ciągu ostatnich pięciu lat widać gwałtowny wzrost sum wypływających z UE w ramach transferów prywatnych. Od 2018 r. odpływy te wzrosły o 41 proc. Przepływ środków w drugą stronę wzrósł o 15 proc. W rezultacie odnotowano ujemne saldo dla UE w stosunku do krajów spoza UE, które w 2022 r. osiągnęło 30 mld euro.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz

PAP/ as/