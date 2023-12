Szkoły w tym kraju będą uczyć... dobrych manier!

Instytut Spraw Obywatelskich zaapelował do MEiN o wprowadzenie odgórnego zakazu używania przez dzieci telefonów komórkowych w szkołach. To statut szkoły określa zasady ich używania w placówce – poinformowało PAP Ministerstwo Edukacji i Nauki w odpowiedzi na list otwarty do ministra Przemysława Czarnka