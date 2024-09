Powódź pretekstem do skasowania "Laptopa dla ucznia"

Sprzęt z programu „Laptop dla ucznia” trafi m.in. do szkół dotkniętych powodzią i do poradni psychologiczno-pedagogicznych - wynika z uzasadnienia projektu ustawy o usuwaniu skutków powodzi. Uchylone mają być przepisy o przekazywaniu laptopów co roku uczniom rozpoczynającym klasę IV szkoły podstawowej.

Z opublikowanego we wtorek w Rządowym Centrum Legislacji projektu ustawy o usuwaniu skutków powodzi wynika, że będą zmiany w ustawie o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Projektowana nowelizacja „wynika z konieczności umożliwienia przekazywania laptopów zwróconych przez organy prowadzące szkoły ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji oraz innych laptopów zakupionych i nieprzekazanych uczniom, do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, za pośrednictwem organów prowadzących te szkoły, lub do publicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych (…) mając na uwadze stan klęski żywiołowej„.

Uchylenie programu „Laptop dla ucznia”

Projektodawca zauważył, że konieczne jest wprowadzenie przepisów mających na celu zaprzestanie realizacji działania polegającego na przekazywaniu uczniom klas IV szkół podstawowych laptopów.

„Uchyla się przepisy dotyczące przekazywania co roku uczniom rozpoczynającym klasę IV szkoły podstawowej laptopów” - zaznaczył.

Podał, że program „Laptop dla ucznia” zostanie zastąpiony programem „Cyfrowy uczeń”. Zaznaczył jednak, że jego finansowanie nie jest ujęte w nowelizowanej ustawie.

W uzasadnieniu do projektu zwrócił uwagę, że „Laptop dla ucznia” miał stanowić realizację i być finansowany w ramach inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), a później ze środków budżetu państwa. Jak jednak wskazał, Komisja Europejska (KE), zgłosiła zastrzeżenia do realizacji działania i nie wyraziła zgody na finansowanie. Z kolei w budżecie państwa nie zabezpieczono środków na realizację programu w kolejnych latach.

„Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą minister właściwy do spraw informatyzacji co roku dokonuje zakupu centralnego laptopów dla kolejnego rocznika uczniów rozpoczynających klasę IV szkoły podstawowej. Zważywszy na brak środków na realizację tego działania, minister (…) nie może ogłosić postępowania na zakup laptopów, a tym samym nie zostanie spełniony wymóg dostarczenia laptopów uczniom w roku szkolnym 2024/2025” - wyjaśnili autorzy projektu.

Program „Cyfrowy uczeń” ma być elementem planu naprawczego, o którym resort edukacji rozmawiał z KE. Założenia merytoryczne programu, jak podano, zostaną przygotowane przez MEN tak, „aby realnie i skutecznie rozwijać umiejętności cyfrowe uczniów oraz aby nowy program spełniał oczekiwania KE”.

Organy prowadzące szkoły zwróciły do Ministerstwa Cyfryzacji około 19 tys. laptopów w ramach nadwyżki wynikającej m.in. z migracji uczniów. Podano, że pozostałe z nadwyżki laptopy mogą otrzymać organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe i organy prowadzące publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP).

Uzasadniono, że chodzi o to, by laptopy z nadwyżki mogły trafić do organów prowadzących szkoły i być wykorzystywane także przez uczniów innych klas, służąc wzrostowi kompetencji cyfrowych uczniów.

Podano, że minister edukacji narodowej w uzgodnieniu z jednostkami samorządu terytorialnego dokona wyboru organów prowadzących szkoły do wsparcia - mając na uwadze w pierwszej kolejności stan klęski żywiołowej, następnie biorąc pod uwagę kryterium infrastrukturalne. „W przypadku, gdy nadal w dyspozycji pozostaną laptopy pozostałe z nadwyżek, możliwe będzie przekazanie laptopów organom prowadzącym szkołę w oparciu o sytuacje spowodowane działaniem siły wyższej” - podano.

Uzasadniono, że w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (PPP) duża część realizowanych zadań odbywa się z wykorzystaniem komputerów. „PPP są jednak niewystarczająco wyposażone w tym zakresie – zdarzają się sytuacje, w których kilku pracowników PPP korzysta z tego samego komputera” - podano.

W Ocenie Skutków Regulacji podkreślono, że rok szkolny 2023/2024 to pierwszy rok obowiązywania ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Podano, że uczniowie rozpoczynający naukę w klasach IV szkoły podstawowej otrzymali laptopy w oparciu o jej przepisy. Zakupiono 394 346 laptopów dla uczniów.

