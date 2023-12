Karp to polska specjalizacja

Polska od lat jest w czołówce producentów karpia w UE; w ostatnich latach produkcja tych ryb w Polsce wahała się od 17 tys. ton do 21 tys. ton i w niemal całości trafiała na rynek wewnętrzny – poinformował wiceszef KOWR Marcin Wroński.

Krajowa produkcja karpia stanowi obecnie ponad 20 proc. całej produkcji unijnej. Dużymi unijnymi producentami karpia są także Czechy, Węgry oraz Rumunia. W 2022 r. produkcja karpia w Polce wyniosła 17,8 tys. ton i stanowiła ponad 30 proc. wolumenu połowu ryb słodkowodnych w kraju - poinformował zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński.

„Karp zaliczany jest do najszlachetniejszych ryb żyjących w polskich akwenach. Jest to przede wszystkim ryba hodowlana, która w cyklu trzyletnim dorasta do wagi handlowej osiągającej od 1,5 kg, do 3 kg. Dzięki przyjętym sposobom organizacji i zarządzania łańcuchem dostaw ryba jest dostarczana do punktów sprzedaży w cyklu 24-48 godzin, co przekłada się na wysoką gwarancję świeżości dla konsumenta oraz jej regionalny charakter” – zaznaczył wiceszef KOWR.